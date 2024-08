La temporada 2024 de Colo Colo ha ido de menos a más y hoy están peleando en tres frentes distintos. El Cacique lucha por el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores, lo que tiene más que ilusionado a los hinchas.

Ahora el equipo de Jorge Almirón se prepara para un septiembre lleno de fútbol y donde tendrá dos importantes clásicos. El primero será ante Cobreloa, un cruce con historia y para el que un campeón de América se atrevió a comparar al Popular con el Real Madrid.

Y es que en medio de la cargada campaña del Cacique hasta ahora, algunos exigen ganar como sea ante un equipo complicado en el fondo de la tabla. Ante esto, uno de los chilenos que alcanzó la gloria continental llamó a la calma y pidió respetar a los Loínos.

Coca Mendoza asegura que Colo Colo tiene la misma presión que Real Madrid

La exigencia de Colo Colo al estar luchando en tres torneos distinto tiene a los hinchas más que ilusionados. Pero eso no es lo único, ya que pensando en el duelo con Cobreloa, algunos creen que el triunfo está asegurado por el mal momento del rival.

Previo al duelo entre Colo Colo y Cobreloa, Coca Mendoza aseguró que la presión del Cacique es la del Real Madrid. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, Gabriel Mendoza analizó lo ocurrido este jueves y aprovechó de adelantar el cruce con los Loínos. “Se ganó bien, un Ñublense muy bien parado. Cuando el equipo está con confianza se nota. Qué bueno que apareció Palacios porque eso le da buen juego al sistema de Almirón. Se sacó lo trancado, lo taimado”.

En esa misma línea, el Coca valoró el rol del doble 9 con Javier Correa y Guillermo Paiva, pero hizo un llamado a ir de otra forma a la Copa Libertadores. “Yo creo que para el Campeonato Nacional está bien, pero a lo internacional hay que ir con puntero abierto. Es muy distinto a lo local”.

Fue ahí que Gabriel Mendoza se metió de lleno en el clásico del fin de semana. “Siempre Cobreloa va a ser un rival muy difícil por historia, no hay que confiarse. Hay que sacar un buen resultado para seguir ahí a la siga del archirrival que va puntero. No hay que confiarse de ninguna forma porque es un partido muy difícil”.

El Coca no se quedó ahí y realizó la comparación con los Merengues para reflejar que ir a Calama no será nada de fácil. “Fuimos campeones en el ’91 y nunca ganamos en ese tiempo. Uno, por plantel, puede decir que Real Madrid debe ganar todos los partidos, pero el fútbol no es lógico”, sentenció.

Por ahora, Colo Colo sólo se enfoca en lo que será el partido con Cobreloa el fin de semana. El Cacique necesita ganar a toda costa para seguir presionando a la U en la cima del torneo, especialmente porque con su partido pendiente con Huachipato puede rozar el liderato.

¿Cuándo juega Colo Colo con Cobreloa?

Colo Colo da vuelta la página rápido tras vencer a Ñublense y se enfoca en lo que será el clásico con Cobreloa. La visita a los Loínos está agendada para el día domingo 1 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

¿Cuándo vuelve Colo Colo a la Copa Libertadores?

Colo Colo volverá a la acción en la Copa Libertadores para disputar los cuartos de final ante River Plate. La ida está programada para el próximo martes 17 de septiembre desde las 20:30 horas.

