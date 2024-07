Carlos Palacios es el hombre que da que hablar en el mercado de pases de invierno en el fútbol chileno. La Joya tiene la opción de dejar Colo Colo para partir a Boca Juniors, a pesar de que algunos tienen muchas dudas de si esto lo beneficiará o no.

A pesar de ser figura en nuestro país, el delantero ha quedado al margen de los procesos de Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca en Chile por su estado físico. Molestias constantes lo obligan a cuidarse cada vez más y, con apenas 23 años, enciende alarmas. O por lo menos así lo dejaron claro Jorge Valdivia y Marcelo Barticciotto.

En pleno debate sobre su situación, el Mago salió a defenderlo de las críticas por sus dolencias. Ante esto, el 7 del Pueblo arremetió con todo y lanzó una frase con la deja en claro que es incomprensible que esté atravesando este tipo de problemas a su corta edad.

Marcelo Barticciotto instala la alerta por estado físico de Carlos Palacios

En la última edición de ESPN F90 se planteó la discusión sobre el estado físico de los jugadores. Jorge Valdivia aprovechó la instancia para tomar el caso de Carlos Palacios, al que defendió por no poder aguantar todo un partido.

Carlos Palacios no lo ha pasado bien físicamente a pesar de tener apenas 23 años. Marcelo Barticciotto criticó su situación. Foto: Photosport.

“Yo considero que no es necesario que el jugador esté los 90 minutos bien físicamente para marcar diferencias. Lo he defendido siempre”, comenzó señalando. “Es en general. Cuando yo escucho críticas, como con la Joya Palacios que dicen que no está para los 90 minutos. Está bien, pero se le pone una etiqueta de que está mal físicamente”, añadió.

Jorge Valdivia insistió en su defensa al delantero de Colo Colo pretendido por Boca Juniors y remarcó que hay que analizar bien su caso. “Se le pone una etiqueta de crítica. Depende del contexto, de la situación”.

Fue ahí cuando Marcelo Barticciotto lo frenó en seco y arremetió con todo. “Pero cómo no va a estar para 90 minutos si tiene 23 años”, señaló el ídolo del Cacique sobre la Joya.

Y si bien el 7 del pueblo remarcó que no está de acuerdo con las críticas al delantero, remarcó que no se entiende su situación. “Yo no comparto, pero si no está para 90 minutos es que está mal físicamente a los 23 años”.

Finalmente, Jorge Valdivia volvió a insistir en su punto y aseguró que el futbolista no debe estar completamente en forma para ser un aporte. “No necesita estar bien los 90 minutos para marcar diferencias”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

A pesar de las críticas, Carlos Palacios ha logrado disputar un total de 25 partidos oficiales esta temporada con Colo Colo. En ellos ha marcado seis goles, ha aportado con seis asistencias y alcanza los 1.947 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Carlos Palacios puede jugar su último partido por Colo Colo este fin de semana en la Copa Chile. El Cacique enfrenta a Deportes Santa Cruz por la vuelta de las semifinales regionales este sábado 13 de julio desde las 17:30 horas.

