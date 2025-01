Se acabó la paciencia en Colo Colo con el central uruguayo Maximiliano Falcón, y si previo al viaje hasta Uruguay fue Aníbal Mosa quien lanzó una advertencia al jugador, ahora quien le hizo un llamado al orden fue nada menos que Arturo Vidal.

Apenas el vuelo que trajo al plantel del Cacique pisó el Aeropuerto de Carrasco, el “King” fue abordado por el periodista Eugenio Salinas y parte de la prensa local, quienes querían saber su impresión respecto a la actitud que muestra el “Peluca”.

Si bien Vidal volvió a reconocer que ni él ni el resto del plantel tiene contacto o sabe algo de Falcón, fue enfático en exigirle a su aún compañero que se presente a los trabajos en Uruguay, donde Colo Colo jugará dos amistosos internacionales.

Vidal pierde la paciencia y llama al orden a Falcón

“De él no sé nada, pero ojalá que llegue luego, él debiera estar acá, pero no entiendo por qué no está“, expresó el “King” quien sí valora a los que ya entrenan con el equipo. “Los que estamos acá estamos trabajando duro para empezar bien el año”, añadió.

En esa línea, Vidal destaca que se mantenga para esta temporada el grueso del plantel, pues “nos quedamos casi la mayoría de los titulares que estuvo el año anterior, vamos a ver como se da este partido con Peñarol, que también hizo un gran año, fue espectacular lo que hizo, ojalá nos sirva a los dos y después pelear en la Libertadores los dos“.

¿Qué medida tomó el “Peluca” con el Cacique?

Según reveló el periodista Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, Falcón no se presentará a los entrenamientos de Colo Colo en Montevideo. Una decisión que obligará a Aníbal Mosa y su dirigencia para tomar drásticas medidas contra el “rebelde”.

