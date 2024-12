El conflicto que existe entre Colo Colo y la ANFP suma un nuevo capítulo. Las idas y vueltas entre el club y la corporación no paran de acumularse en lo que va del presente año, tanto dentro como fuera del campo de juego.

La tensión entre las partes se acrecentó luego de la denuncia que Universidad de Chile interpuso en el Tribunal de Disciplina por un eventual desacato que cometió el técnico albo Jorge Almirón, lo que puso a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, contra el organismo.

Pues bien, el conflicto entre la ANFP y Colo Colo tiene un nuevo antecedente. Desde el ente jurídico del fútbol chileno aplicaron un nuevo y durísimo castigo contra el Cacique, a raíz de un reclamo que realizó Magallanes durante su serie por Copa Chile.

El durísimo castigo de la ANFP contra Colo Colo

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina, en fallo unánime de sus siete miembros, decidió sancionar a los albos por no entregar un cinco por ciento del aforo permitido para el duelo de vuelta ante “La Academia”, que terminó en empate sin goles y su eliminación del certamen.

Dentro de la acusación que realizó Magallanes contra Colo Colo, se señala que no sólo cometieron una infracción a las bases de la Copa Chile, pues además no había una decisión de la Autoridad respecto a la autorización o no de hinchas visitantes.

La sentencia del ente jurídico de la ANFP indica que el Cacique deberá abonar a la cuenta corriente de la Federación de Fútbol de Chile una multa económica de 400 Unidades de Fomento, es decir, más de $15.4 millones de pesos.

Colo Colo recibe castigo de la ANFP por denuncia de Magallanes (Photosport)

¿Qué otra polémica hay entre las partes?

La última de ellas se relaciona con la programación de la Supercopa 2025 entre los albos y Universidad de Chile. Mientras la ANFP quiere realizar el duelo en partido único, como dictan las bases, los clubes aspiran a juegos de ida y vuelta.