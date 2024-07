Colo Colo está a menos de una semana de empezar la segunda rueda del Campeonato Nacional, pero solo ha sumado al lesionado Javier Correa como refuerzo en este mercado de pases. Se busca con urgencia un lateral derecho. Sobre eso habló Jorge Almirón en el viaje al sur.

Los albos enfrentan a Deportes Puerto Montt en un amistoso este miércoles 17 de julio y durante esta misma jornada hicieron el viaje. El entrenador habló con los medios de comunicación en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. “No hemos tenido avances”, partió diciendo.

“Siento que los jugadores tienen que estar donde quieren estar y siempre es importante tenerlos lo antes posible, pero no me meto porque es negociación de clubes y depende mucho de la buena voluntad de los jugadores, del club, de la inversión que quieran hacer, son varias cosas que no dependen del DT”, sumó.

“Creo que se sigue negociando. Estamos trabajando y pensando en el partido de hoy (miércoles), que salga todo bien. Empieza el campeonato y queremos contar con todos lo antes posible, que tengan ritmo de juego, porque después viene una seguidilla importante de partidos”, apuntó.

Jorge Almirón sigue esperando al lateral derecho en Colo Colo | Photosport

Jorge Almirón: “Los refuerzos tienen que estar bien”

Jorge Almirón además comentó que “ojalá que los refuerzos lleguen pronto, si se llega a dar, y que tengan ritmo de juego, porque a lo mejor llegan dos o tres días antes de los partidos importantes y no los voy a poner. Necesito que estén lo antes posible”.

“Si algún jugador tiene la posibilidad de venir y lo piensa, físicamente tiene que estar bien, porque el fútbol de hoy demanda eso. Como profesional tienen que estar lo mejor posible para competir”, cerró el entrenador de Colo Colo.

