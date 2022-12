Colo Colo cerró la temporada 2022 con una gran preocupación luego que Vicente Pizarro no pudiera continuar en el amistoso con River Plate. El mediocampista sufrió un duro golpe con Pablo Solari y abandonó la cancha llorando.

Después de aquella jornada en Viña del Mar, el Vicho se realizó exámenes médicos que confirmaron una situación más grave de lo esperado. Una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha puso fin a la campaña del volante antes de tiempo, lo que lo ha mantenido lejos de las canchas.

Este lunes y a solo días de comenzar la pretemporada con Colo Colo, Vicente Pizarro nuevamente visitó la Clínica Meds para someterse a estudios. Y en la ocasión, aprovechó de calmar a los hinchas sobre el estado de su lesión.

"Estoy mucho mejor. La verdad es que me he sentido súper bien, he empezado con distintos tratamientos, así que vamos a esperar los pasos a seguir", reconoció el mediocampista del Cacique.

Aunque eso no fue lo único, ya que Vicente Pizarro también recalcó que esperará el tiempo que sea necesario con tal de volver bien a las canchas.

"La idea es no apurarme, prefiero recuperarme bien y seguir los pasos que me digan los médicos. Hasta ahora va todo muy bien", enfatizó.

Vicente Pizarro espera por los refuerzos de Colo Colo

Colo Colo no solo lamenta la lesión de Vicente Pizarro, sino que también la salida de sus jugadores. Gabriel Costa y Óscar Opazo son solo algunos de los que dejarán el club en el 2023, mientras otros como Gabriel Suazo y Brayan Cortés esperan por ofertas.

"Es parte del fútbol, sabemos cómo funciona. Los compañeros que les tocó partir, les estoy muy agradecido porque me han ayudado mucho a crecer en el club. Les deseo lo mejor y también esperar que a los que lleguen y que el equipo esté de la mejor forma para la pretemporada", dijo Vicente Pizarro al respecto.

Aunque para cerrar y en esa misma línea, señaló que en Colo Colo más allá de los nombres, es importante lo principal. "El objetivo es el mismo. A Colo Colo se le exige competir en todo lo que pueda, salir campeón en el campeonato y pelear los torneos que tenga por delante. Descansar lo último de vacaciones para recuperarme y que todo el equipo llegue bien a la pretemporada".