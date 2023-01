Stöhwing no se guarda nada y repasa a Lucero: "Colo Colo le cumplió todas las cosas"

Siguen las repercusiones tras lo ocurrido con Juan Martín Lucero en Colo Colo. El jugador se desipidió este jueves de la hinchada en una publicación de Instagram y acusó que la dirigencia alba no le cumplió cosas que tenían pactadas desde un comienzo.

"Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida", explicó en su red social.

Por lo mismo, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, salió al paso de las acusaciones del jugador y le respondió con todo en la presentación de la Supercopa que se realizó este viernes.

Stöhwing señaló que "no ha habido ningún incumplimiento por parte de Colo Colo. Es muy lamentable que con Juan Martín, de quien tenía una muy buena impresión futbolística y personal, hayan sucedido estas cosas".

"Ejercimos una opción de compra con un contrato ya establecido. Tiene probablemente la mejor remuneración del fútbol chileno y reitero que Colo Colo le cumplió todas las cosas respecto de su contrato. Su declaración es una sorpresa para mi, no sé a qué se refiere", agregó

"Colo Colo contrató a uno de los mejores estudios de abogados del mundo en esta materia. Vamos a ir a todas las instancias necesarias. El patrimonio del club ha sido seriamente dañado no solo en materia económica sino que reputacional", cerró.