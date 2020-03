Romina Parraguirre y error de Brayan Cortés: "El primer gol fue falta de confianza, la defensa no lo acompañó"

La derrota de Colo Colo ante Jorge Wilstermann tuvo a Brayan Cortés como inesperado protagonista. El arquero salió a destiempo en el primer gol y sufrió el rebote del balón en el segundo, lo que coronó un partido para el olvido para el joven guardameta.

Romina Parraguirre, arquera del equipo femenino del cacique, habló en el CDF sobre el encuentro y aseguró que "estoy muy segura que la línea defensiva de Cortés no lo acompaña. Se siente inseguro, no teniendo compromiso con la última línea de Colo Colo".

"Cortés es un gran arquero, debajo de los tres palos ataja, pero al momento de salir está teniendo dudas y descondfianza. Ahí no tiene defensas que lo puedan acompañar y decirle ‘Voy contigo y quedo en el arco’", agregó la arquera, con largo recorrido en varios clubes.

Según Parraguirre, el error estuvo en que Cortés no se siente conectado con los defensas albos. "El primer gol fue falta de confianza y fue parte de que la defensa no lo acompañó (...) Es falta de comunicación, al salir aviso que voy y mi defensa me tapa la espalda. Tiene que haber alguien ahí si elegí salir".

Romina Parraguirre: "La línea defensiva de @ColoColo no acompaña a Brayan Cortés"#PelotaParadaCDF �� pic.twitter.com/Qv04C5fbva — Canal del Fútbol (@CDF_cl) March 5, 2020

Finalmente, la guardameta recalcó que el 1 del cacique cumple con su rol, pero es la última línea la que no lo toma en cuenta. "Yo creo que lo hace, grita y comunica, pero son los defensas donde no hay compromiso".