El libro de pases en Europa cerró este pasado jueves, pero el fútbol turco es de esos casos especiales con seis días más por delante en el mercado. Gabriel Suazo estuvo en la órbita del Fenerbahce, pero finalmente el capitán de Colo Colo no partirá del estadio Monumental por ahora.

El mediocampista de 25 años permanecerá en el Monumental y, pese a su salto frustrado, el representante Alan Silberman sostuvo que no hay rencores con Colo Colo.

“Partiendo de atrás para adelante, la relación con Colo Colo es excelente, desgraciadamente las dos opciones que tuvimos a punto de concretarse, una del Fenerbahce y otra de un equipo atractivo también, que está en la Champions League, no se lograron porque la situación económica mundial y en el fútbol está bastante complicada”, dijo Silberman en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El agente agregó que “los equipos andan buscando jugadores con el pase en la mano, libres. De hecho Fenerbahce, donde Gabriel estaba casi fijo y de hecho publicaron en todos los diarios de Turquía la camiseta suya y todo los demás, tomó al lateral del Leeds que estuvo con Bielsa. Un préstamo gratis. Entonces es casi imposible lograr una transferencia cuando hay tanta oferta de jugadores europeos que han demostrado nivel en Europa, contra un jugador chileno, con un costo, ni alto ni bajo, normal, pero que además tiene que demostrar en Europa que lo vale”.

“Mientras tanto siguen habiendo contacto con un par de equipos, Gabriel es un jugador que atrae mucho. Vamos a seguir viendo qué se ofrece y qué no se ofrece con tal de poder hacer algo que beneficie fundamentalmente a Gabriel, que se lo merece ampliamente, y a las partes involucradas en el asunto”, complementó.

¿Negociarán nuevamente Suazo con Colo Colo? El volante tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 con el Cacique y podría renovar o sentenciar su salida como jugador libre.

“No te podría contestar porque yo le avisé a Daniel Morón que había un par de opciones, pero que habían fracasado, así que lamentablemente por el momento no había nada y esperamos tranquilos cómo se desarrollen los hechos. No hemos hablado nada más y no quiero que Gabriel se desconcentre de Colo Colo, que aún tienen que ser campeones, porque ya perdieron un partido que no esperaban perder, y no quiero que se relacione cualquier otra pérdida de puntos con una desconcentración del capitán”, explicó el representante.

Alan Silberman sentencia que “yo quisiera mantener todo lo más tranquilos posible porque no hay ninguna mala intención de ninguna parte para el futuro. Para reflejar lo antes mencionado, la situación de Claudio Bravo que se solucionó al final y estuvo a punto Joaquín de renunciar al equipo para que pusieran inscribir a Claudio, es el reflejo claro de cómo está la situación económica no sólo de los países, sino de los clubes de fútbol. Una cosa muy complicada”.