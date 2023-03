Esteban Pavez ha tenido mucho protagonismo esta semana en Colo Colo. El capitán de los albos acompañó a su amigo Esteban Paredes en el anuncio de la despedida que tendrá el goleador histórico de la primera división chilena del fútbol profesional. En esa ocasión, el Huesi aprovechó de criticar con elocuencia y fiel a su estilo al césped del estadio Monumental.

Pero también le tocó sacar la voz en la cada vez más habitual conferencia de prensa de capitanes que la ANFP dispone en las antesalas de partidos importantes, como la final de la Copa Chile, el Superclásico y la Supercopa. Junto a Luis Casanova, el volante central de 32 años fue consultado respecto de la importancia del aspecto mental en este partido.

"Pase lo que pase estamos con la convicción de que vamos a ganar. Sabemos que es un equipo nuevo, con jugadores que se han ido adaptando, pero hemos hecho una buena semana, con una unión de grupo parecida a la del año pasado y creo que vamos por buen camino.Incide todo lo emocional", expresó Pavez, quien ha sido una pieza fija para el DT albo desde que cumplió la suspensión en el inicio del Campeonato Nacional 2023.

Esteban Pavez: "Compro el pan para la once y la gente te da el apoyo, hace sentir el partido"

Por cierto, Esteban Pavez no se quedó con eso. "Es un partido emocional por todo lo que se vive. Esta semana es especial, uno como jugador hace la misma vida, pero la gente te lo hace sentir. A veces compro el pan para la once y te van dando el apoyo", contó el ex futbolista del Athletico Paranaense de Brasil y del Xolos de Tijuana de México.

"La gente se la toma así y nos lo hacen sentir. Es lo lindo del clásico, es el partido más importante del Campeonato. La gente se ha portado excelente, somos el equipo que por lejos lleva más gente y están todos entusiasmados. Nosotros en la cancha lo sentimos, a mí hasta me dan ganas de cantar en la cancha por lo motivante del apoyo", aseguró el Huesi.

Esteban Pavez: "Antes quizá no sentíamos mucho el apoyo"

Hubo otra revelación de Pavez, quien seguramente estará acompañado por Vicente Pizarro en el mediocampo de Colo Colo. "Antes quizás no lo sentíamos mucho y ahora están apoyando hasta los 90 minutos", lanzó el mediocampista.

"Mis compañeros nuevos dicen que nunca habían vivido algo así… Es muy lindo lo que pasa hoy en Colo Colo", sentenció el portador de la jineta colocolina, quien en el último Superclásico jugado en el estadio Monumental anotó un golazo al ángulo de la portería que ese día defendió Hernán Galindez.