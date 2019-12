Miguel Pinto: "Si Matías llega a Colo Colo y sigue como en el 2006, vamos a lograr grandes cosas"

Colo Colo oficializó a sus primeros dos refuerzos de cara a la temporada 2020: César Fuentes y Miguel Pinto.

El portero dejó atrás su pasado como jugador de Universidad de Chile y dio sus primeras palabras como golero del Cacique: "Es un salto de nivel en mi carrera. Que Colo Colo se haya fijado en mí, valorado mi trayectoria y presente, me pone muy contento, a trabajar y dejarlo todo para hacer crecer aún más a la institución".

"Hay muchos que han pasado por mi situación, otros con más historia que han pasado de U. de Chile a Colo Colo, no es algo nuevo, es algo que se tiene que tomar con mucho profesionalismo, siempre he sido así en todos los clubes que he defendido, me voy a jugar la vida por la camiseta que defiendo", agregó.

Además, tuvo palabras para una posible incoporación, Matías Fernández. El portero lo conoce de cerca por su etapa en la selección y lo sufrió en los Superclásicos de 2006: "Si llega a Colo Colo y sigue tal como estaba en el 2006 conmigo, vamos a lograr grandes cosas".

"Ojalá que se dé, es un gran jugador, una gran persona, un gran compañero y un gran amigo. Sería un honor estar en un equipo junto a él", sentenció.