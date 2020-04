Martín Lasarte cuenta por primera vez cómo fue su contacto con Colo Colo: “Fue vía mail con Mayne-Nicholls”

Martín Lasarte fue uno de los nombres que sonó para Colo Colo pero, finalmente, fue descartado. En un principio, él mismo adujo un problema personal y ahora detalló cómo se dio ese contacto con el Cacique.

“Una semana antes de que Colo Colo perdiera con Curicó varios periodistas me contactaron, llamé a Mario Salas y le aclaré el tema, porque me sentí incómodo. Ellos perdieron ese lunes y el día martes vi un mail de Harold Mayne-Nicholls que me pedía mi teléfono”, relató a Todos Somos Técnicos, de CDF.

“No le contesté porque tenía una situación previa íntima, personal. En la noche le escribí porque Colo Colo tenía que resolver su tema y no podía esperar y dije que declinaba la posibilidad de participar en una lista para ir. Ahí terminó, no tuve ninguna otra comunicación”, profundizó.

Pero, ¿definitivamente no llega a Pedrero? “No sé si está cerrado. A Harold lo conozco y me tendió una mano para mi situación personal, cosa que no me extrañó conociéndolo. Después no me pongo a valorar si es una cuestión cerrada o no”, sentenció.

Además, aprovechó la ocasión para recordar su paso por Chile con un gusto amargo: la Copa Sudamericana 2013, donde barrieron con la UC a Emelec y luego cayeron en una durísima llave con Sao Paulo, donde empataron 1-1 en Brasil y perdieron 3-4 en San Carlos con una actuación inolvidable de Rogerio Ceni.

Martín Lasarte aquel día del partido con Sao Paulo ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana. (Foto: Agencia Uno)

“Lo de Universidad Católica fue muy cruel. Ese equipo estaba para campeón. Eliminamos a Emelec de Quinteros con cierta facilidad y después pasó lo que pasó con Sao Paulo. Yo lo dije aquel día: el fútbol nos debe una”, se lamentó.

Finalmente, repasó su estadía en Universidad de Chile. “En la U tuvimos altibajos, como todos. Fuimos campeones de un Campeonato Nacional, de una Copa Chile ante Colo Colo, de una Supercopa. Tuve un periodo complicado también, una operación de espalda que me comprometió a tal punto que cuando renovamos, le dije a Carlos Heller que si a los seis meses cualquier parte, es en diciembre, si una de las dos partes quería terminar el contrato unilateralmente, no había ninguna indemnización y así lo hicimos”, completó.