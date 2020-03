Martín Lasarte explica por qué dejó en visto a Marcelo Espina y se repostula a Colo Colo: "Ahora sí puedo"

Aunque la búsqueda del entrenador de Colo Colo se encuentra suspendida, el caso de Martín Lasarte llamó la atención. El técnico uruguayo no contestó los mensajes de Marcelo Espina y luego, a través de Harold Mayne-Nicholls, expresó que "no podía" negociar con los albos.

El mismo Espina explicó que se trataba de un problema familiar el que aquejaba al uruguayo y, en conversación con La Cuarta, el entrenador dijo que el inconveniente estaba resuelto y que ahora está disponible para dirigir al Cacique.

"Yo no estaba para salir al exterior, no por mí, sino que por gente allegada a mí. Eso fue hace más de un mes ya. Por suerte se resolvió de manera fácil", explicó Machete, que en el pasado dirigió a Universidad Católica y Universidad de Chile.

"Capaz que (Espina) me llamó, eso no lo sé. Tengo teléfonos que no sé de quiénes son. Yo con el que mensajeé fue con Mayne-Nicholls... pero nunca hablamos de nada en concreto, ni de proyecto, tampoco de dinero. Le agradecí que me tomara en cuenta, pero le dije que no podía en ese momento", reconoció Lasarte sobre esa conversación.

Pero ahora la situación cambió y el uruguayo se repostula a la banca de Colo Colo: "Ahora no lo sé, ahora es otro tema, porque puedo y es una opción. Pero primero hay que solucionar el tema del coronavirus. Si me seduce y me gusta el proyecto, lógicamente lo pensaría".

Lasarte dirigió Universidad Católica y Universidad de Chile entre 2012 y 2015 aunque solo ganó títulos con los azules: el Torneo de apertura de 2014, la Supercopa de Chile en 2015 y la Copa Chile ese mismo año.