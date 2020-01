Mario Salas y la final de Copa Chile: "El cambio futbolístico de Colo Colo se dará por los jugadores que llegaron"

Mario Salas compareció a rueda de prensa junto a Esteban Paredes y sus paredes de Universidad de Chile, Hernán Caputto y Matías Rodríguez, en la previa de la final de Copa Chile entre Colo Colo y los azules de este miércoles.

Y, con miras al compromiso, el Comandante dijo que "es importante, fue una medición a la altura de este partido. Enfrentar a Universidad Católica y luego a Universidad de Chile nos exige al tope. Son partidos que nos van a marcar un poco el rumbo de Colo Colo para el año, aunque estemos iniciando. Uno agradece, más allá de que sean semifinal y final de Copa Chile, porque son niveles cualitativos de rivales muy altos. Esperamos que esta temporada sea muy buena y consigamos todos los objetivos".

"Son cosas que nos dejan muy bien parados. Ganarle a uno de los rivales más fuertes de Chile, sino el más fuerte, y habiendo jugado en esta cancha son cosas que los jugadores agradecen y les da un plus, pero lo de mañana es un partido distinto, ante un clásico rival, donde todos los antecedentes quedan a un costado. Son partidos que se juegan a muerte y todo lo que ha pasado quedan de lado", profundizó sobre el dejar afuera a la UC.

Consultado por cómo leer al Romántico Viajero, que no ha jugado por la no presentación de Unión Española a la semifinal, Salas dijo que "nos basamos en lo que ha hecho la U en los últimos partidos del año pasado y nos planteamos un análisis futbolístico en cuanto a esa tónica. Ahora, como dije, al ser una final, el último partido de la Copa Chile, tiene muchas características que un partido de campeonato no tiene. Es extraordinario, distinto y esperamos que toda esta reflexión que hagamos de la Universidad de Chile esté cerca de la realidad mañana".

¿Cambiará Colo Colo con respecto a 2019? "Pensamos que de alguna forma las cosas se deben ir transformando. El desarrollo de Colo Colo este año no debería variar mucho al año pasado, porque nuestras creencias y filosofía con las mismas. El cambio de las características futbolísticas de los que se fueron con los que llegaron quizás nos hacen distintos. Pero variará según condicionantes que nos puedan ofrecer los jugadores", sentenció el estratega.

También valoró el aporte de los cadetes que ha promovido: Vicente Pizarro, Luciano Arriagada, Joan Cruz y Alexander Oroz. "La sorpresa ha sido grata. Son jugadores jóvenes, con condiciones espectaculares. Esperamos tener este feeling, este tacto para guiarlos y conducirlos por el bueno camino. El gran desafío de Colo Colo está en que representan una generación de jugadores que es muy rica. Esperamos tener ahí una base que sustente al club en el futuro. Responde al proyecto del 2025 y esperamos ayudar con lo que estamos haciendo, alineados al ciento por ciento con el proyecto", meditó el entrenador.

Finalmente, Mario Salas expresó sobre la estadística de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que situó a la liga de Chile como la peor de la región, que "no entiendo los parámetros de esta evaluación, tendría que saberlo. He estado en otras ligas, hemos jugado con otros equipos y no veo al chileno como el último de Sudamérica. Ahora, si mide resultados en copas internacionales, sí, en el tema cuantitativo podría ser así. Pero me gustaría saber cuántas ligas de Sudamérica están al día (con los sueldos). Creo que hasta Argentina tiene problemas con eso. No sé cuáles son los parámetros. El año antepasado dirigí en Perú y jugamos con distintos países y no creo que sea la realidad del fútbol chileno. Ahora, el fútbol chileno tiene muchas oportunidades de mejoras que pasan por lo cuantitativo, por obtener mejores resultados".