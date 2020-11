Manuel de Tezanos pide refuerzos en el mediocampo de Colo Colo: "Si quieren uno que haga diferencias, está en esa zona"

Colo Colo terminó la primera rueda del Campeonato Nacional con una derrota ante Deportes Iquique y ratificando su mal momento. Los albos no se encuentran en la cancha y Gustavo Quinteros dejó claro que necesita refuerzos.

El técnico del cacique avisó que quiere tener a gente que le dé más juego en mitad de cancha, algo con lo que muchos concuerdan. Durante la última edición de Deportes en Agricultura, Manuel de Tezanos analizó el momento del club y apuntó a lo mismo que el DT.

"La fórmula la está tratando de repetir pero no tiene interpretes", lanzó de entrada. "Anda muy mal el mediocampo de Colo Colo, nadie salva. A ratos Suazo, pero es muy irregular. Tiene opciones de gol, pero pierde pelotas increíbles".

Colo Colo sigue siendo un desastre y sumó una nueva derrota ante Deportes Iquique. Gustavo Quinteros pidió refuerzos con urgencia. Foto: Agencia Uno

De Tezanos considera que un refuerzo en ese lugar le dará más chances a Colo Colo para mejorar. "Valencia no está cómodo en esa función. Fuentes, Carmona, Soto y Provoste no trascienden. Villanueva no está disponible por lesión… Si va a buscar un jugador que haga diferencias, está en esa zona".

"Colo Colo necesita funcionamiento y un jugador de perfil interior, que haga las dos funciones. Que le entregue confianza a Suazo, un volante central que le dé salida porque no lo tiene. Eso es más importante que un 10, porque el mercado está limitado", agregó.

El duro camino en la segunda rueda

Colo Colo saldrá a la segunda rueda del campeonato obligado a ganar. Los albos no pueden seguir dejando puntos en el camino o podrían complicarse todavía más de lo que ya están.

"Uno empieza a sumar otros aspectos, como la presión que se está comiendo a los jugadores. Encuentro delicadísimo el momento de Colo Colo. Pareciera que dentro no se lo tomaran tan en serio, la tabla no miente", explicó de Tezanos.

Eso sí, el periodista confía en lo que hagan en estas semanas de fútbol detenido. "A Colo Colo le va a costar un montón ganar los partidos. Quizás con estas dos semanas de entrenamientos, pero Colo Colo no encuentra camino. Los equipos le cierran camino y se ven obligados a volver atrás. Tienen tan poca confianza que no se atreven a meter pases entre líneas".