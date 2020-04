Macnelly Torres reconoce que estuvo cerca de volver a Colo Colo: "Me hubiese gustado para darles un torneo internacional"

Macnelly Torres es uno de los mejores 10 que ha pasado en el último tiempo en Colo Colo, coronándose dos veces campeón con el club y siendo recordado con mucho cariño por los simpatizantes albos.

En conversación con Colo Colo, el cafetero reveló que pudo volver al Cacique. "Me hubiese gustado volver. En un momento estuve en conversaciones y quería, porque cuando fui a Colo-Colo estaba muy joven, y creo que en el momento que pude volver estaba en el tope de mi maduración y quería aportar algo más que un título local", expresó.

También contó su deseo frustrado con el Cacique. "Me hubiese gustado darle un torneo internacional a Colo-Colo, lamentablemente no se pudo, ya que es muy difícil, pero quedé satisfecho por lo hecho en el club", detalló.

Macnelly Torres se emocionó con el cariño constante de los hinchas albos. "Son únicos para mí, nunca me han olvidado He tenido la oportunidad de ir a Santiago varias veces y me hacen sentir ese cariño que es como si estuviera en casa. Recuerdo los cánticos de la barra, en todo el estadio y la hinchada es parte del club, del entorno y nunca los voy a olvidar", aclaró.

Para finalizar, habló de su experiencia en el club. "Creo que los dos años y medio fueron excelente. Tuve muy buenos rendimientos y pese a otros que no fueron buenos, lo importante es como te trata el club, la gente, la ciudad y colocando todo en una balanza, las experiencias fueron mucho más buenas que malas y fue una excelente estadía donde me fue muy bien", sentenció.