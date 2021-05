¡Le salió peguita! Nicolás Blandi puede saltar de Colo Colo a la Primera División de Brasil en mayo

El delantero argentino de Colo Colo, Nicolás Blandi, puede dejar el equipo popular en los próximos días, después de que se revelara el interés de un equipo brasileño por contar con sus servicios a partir del inicio del Brasileirao, el próximo 29 de mayo.

Se trata de Juventude de Caixas, uno de los clubes ascendidos a la Serie A en la última temporada y que prepara sus armas para una lucha sin cuartel por la permanencia, escenario en el que el atacante colocolino llama la atención.

Según Radio Caixas, la dirigencia del club ya confirmó que Nico está en los planes. "Estamos viendo el precio. Es un nombre que merece atención", confiaron a este medio desde el equipo gaúcho, que viene de quedar eliminado en el estadual ante Internacional de Porto Alegre.

Blandi no ha podido echar raíces en Colo Colo. En más de un año con la camiseta del Cacique, el delantero sólo suma 21 participaciones y dos goles, muy lejos de la cuota que se esperaba de él cuando llegó a Chile como el jugador mejor pagado del medio.

El ariete ha convivido con repetidas lesiones, que no han apartado de la preferencia de Gustavo Quinteros. El entrenador no ha dudado en exigirle a la dirigencia la llegada de un nuevo delantero, ante las intermitencias del ex San Lorenzo.

La información asegura que Blandi ya fue ofrecido a Botafogo y Corinthians, aunque sin éxito. El ex Argentinos Juniors y Boca Juniors, de todas formas, estará en vitrina especial por el inicio del campeonato brasileño a fin de mes.

Nicolás Blandi lleva 21 partidos y sólo dos goles desde su llegada a Colo Colo a principios de 2020

El delantero volvió a las canchas justamente el último fin de semana, cuando ingresó en los minutos finales de la derrota de Colo Colo ante Palestino en el estadio Monumental. Su última aparición fue a principios de enero ante Everton, por el anterior Campeonato Nacional.

De esta manera, la actuación de Blandi ante los Árabes bien pudo ser su despedida, ya que Colo Colo sólo tiene que jugar un partido más durante el mes, el próximo 23 de mayo como visitante de Huachipato.