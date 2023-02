Juan Cristóbal Guarello analizó el trabajado triunfo de Colo Colo frente a Ñublense por el duelo pendiente de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023, con victoria por 1-0 con solitario y agónico gol de Darío Lezcano en el estadio Monumental.

En Deportes en Agricultura, Guarello sostuvo que “fue más (Colo Colo), tuvo el protagonismo del partido, siempre quiso, tuvo el dominio territorial, el control del balón y generó las mejores, aunque tampoco fueron tantas. En el balance no se puede discutir el triunfo de Colo Colo, pero los detalles podemos irlos desmenuzando”.

Ahí fue donde el rostro de Agricultura consideró un gran detalle en el funcionamiento del Cacique: “el colombiano no termina por convencer. (Fabián) Castillo tiene momentitos. Jordhy Thompson tuvo espacio para hacer cosas y no lo aprovechó. Y Colo Colo tiene una falla que me parece importante respecto al año pasado: los laterales realmente no pasan. Erick Wiemberg y Jeyson Rojas llegan sólo hasta tres cuartos de cancha y en un par de acciones Castillo enganchó para que Wiemberg pasara, y no pasó”, explica.

Agrega: “ojo que a veces eso es instrucción de la banca. Quizás Quinteros dice ‘no tienes el ida y vuelta de Suazo’, o a Rojas ‘privilegia la marca antes que la proyección’. Pero eso a Colo Colo le quita volumen ofensivo y queda todo al desequilibrio de velocidad o habilidad de Bolados, o que Castillo haga algo. Benegas parte mal en una pelota que trata de controlar y la pierde, después tiene una buena habilitación, le anulan un gol y mejora”.

Respecto a lo global, Guarello añadió que “Ñublense salió a buscar el empate. Nicola Pérez atajó un pelotazo de Falcón y algo más. Vi a Ñublense muy cómodo con el partido. Y si el gol no le salía a Colo Colo, que le salió muy tarde, diríamos que Ñublense fue inteligente, que planteó bien el partido, aguantó y le quitó espacios a Colo Colo, hizo que de manera intrascendente tuviera la pelota”.

“Esa lectura tuvo dos partes, porque Colo Colo te crea pocas ocasiones y estuviste a punto de salirte con la tuya. Pero si siempre le entregas la iniciativa al rival, la posibilidad que todas las jugadas sean un ataque, alguna te puede entrar”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.