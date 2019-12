Jorge Valdivia golpea la mesa: "No hay negociación ni nada concreto con Colo Colo"

Mientras Colo Colo ya comenzó a elaborar el plan para la temporada 2020, una de las incógnitas es la que genera Jorge Valdivia, quien terminó contrato con el Cacique y en sus palabras asume que no hay acercamientos formales para una reincorporación.

"No tengo nada concreto, no hay negociación. En su minuto sí la hubo, pero hasta el problema del campeonato (la paralización) no hubo más negociación: no se habló de años (de contrato) o de más o menos ceros (de sueldo)", sentenció el Mago en diálogo con CDF.

De todas formas, aseguró que su deseo es permanecer en el cuadro albo. "Mi motivación es volver a jugar una Copa Libertadores con Colo Colo, después de una clasificación a cuartos de final que el equipo no vivía hace muchos años", explicó el campeón de América en 2015.

Valdivia reiteró que tiene el apoyo de Mario Salas para continuar en el plantel, tal como reconoció al terminar la temporada: "Ayer también hubo la misma manifestación en la reunión con mi representante Mauricio (Valenzuela). Pero más allá de eso no hay algo más".

El Mago no cobró cuentas pasadas. "Lo que a mí me lleva a hablar no es para presionar, o para decir que estoy sentido o dolido. Es para aclarar nada más (...) Pero estoy saliendo de vacaciones sin tener nada sobre la mesa", concluyó.