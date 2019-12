Ídolo de la U, "casero" de Matigol y suplente en O'Higgins: la larga vuelta de Miguel Pinto para llegar a Colo Colo

Mario Salas hizo su diagnóstico de cara a la temporada 2020 y uno de los puestos a reforzar para su Colo Colo era el arco. El "Comandante" quería a un meta experimentado para que le peleará el puesto a Brayan Cortés, y el elegido fue Miguel Pinto.

La llegada del oriundo de Malloco fue una sorpresa, no por su nivel, sino que por su pasado, porque está fuertemente vinculado a Universidad de Chile, club donde fue formado y vivió sus mejores años, incluso, donde sumó sus únicos títulos.

Pinto vistió los colores azules desde 2002 a 2010, siendo clave en la obtención del título laico en el Apertura 2009, donde fue el capitán en el cuadro que dirigía técnicamente Sergio Markarián.

El portero siempre estuvo en el corazón de los hinchas estudiantiles, quienes siempre se acordaban de él, de hecho, en la cuenta de Twitter de la U siempre lo saludaban para el día de su cumpleaños, como buen ídolo.

¡Feliz Cumpleaños Miguel Pinto! Saludamos cariñosamente al ex portero azul. ¡Cuántas alegrías defendiendo el arco! pic.twitter.com/g3krC6zwKz — Universidad de Chile (@udechile) July 4, 2015

En su paso por la U fue siempre protagonista de muchos Superclásicos, y un hecho que está marcado en la memoria de los fanáticos albos, es su tendencia a sufrir con Matías Fernández, quien en su momento lo tenía de "casero", con varios goles de tiros libres, siendo uno de los más recordados en la de la final del Apertura 2006, en el partido de ida disputado en el Nacional.

Pinto, de hecho, en conversación con Redgol en 2016 recordó sus duelos con Fernández, su probable compañero en Colo Colo.

"Yo siempre he dicho, de los muchos jugadores que me hicieron goles, todos se fueron al extranjero, así que es espectacular que se hayan ido... Me hacía goles Chupete (Suazo), y se fue al extranjero, me hizo goles Matías y también se fue, Lucas Barrios y lo mismo. Sabián si me hacían un gol a mí se iba a fuera", señaló.

"Matías tiene una calidad increíble, un golpe natural en su pegada, y no soy el único arquero que ha sufrido con sus goles en el mundo", agregó.

Luego de su paso por la U, Miguel Pinto se fue a México, donde defendió los colores de Atlas, Correcaminos y Catefaleros de Tapachula, para retornar a Chile en 2016, jugando para O'Higgins.

En 2019 el arquero no fue titular indiscutido, porque Marco Antonio Figueroa lo mandó a la banca por largas jornadas, siendo reemplazado por el jovel Luis Ureta. Sus números fueron los siguientes: 1282 minutos en 15 partidos.

Las vueltas de la vida y del fútbol unen a Miguel Pinto por Colo Colo, club por donde pasó cuando era un niño, pero ahora llega con 36 años, con la obligación de "apurar" a Cortés.