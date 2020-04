Gustavo Quinteros a Colo Colo: "Si se da la posibilidad de volver a Chile, lo haré feliz"

Colo Colo se mantiene a la espera de la definición de los hechos para retomar la búsqueda del entrenador que reemplazará a Mario Salas. Y desde México, uno de los nombres que circulan en la órbita del Cacique se manifestó respecto a esta posibilidad.

Se trata de Gustavo Quinteros, quien dejó Universidad Católica luego de ser campeón en 2019, y firmó por los Xolos de Tijuana en el fútbol mexicano. En diálogo con CDF, el argentino nacionalizado boliviano no cierra la puerta a un regreso al país.

"Ahora no me quiero referir a eso, no puedo. Tengo un equipo y estoy muy feliz y cómodo en Tijuana. Si se da la posibilidad de volver a Chile, lo haré feliz. En Chile hay grandes jugadores y grandes equipos… Si se da la posibilidad, se verá", dijo el DT.

Quinteros dejó afectos en Chile. "Me dolió salir de la UC. Fue una decisión difícil de tomar, pero las cosas no se dieron para poder continuar. Llegó una oferta y yo tenía un anhelo de dirigir en el fútbol mexicano, un fútbol tan competitivo", manifestó.

El nombre del ex seleccionador boliviano aparece en una extensa nómina de candidatos que han integrado técnicos como Luiz Felipe Scolari, Gustavo Alfaro, Martín Lasarte y Edgardo Bauza, entre muchos otros.

Por su parte, Quinteros reconoció que tuvo la intención de llevarse a Luciano Aued. "Me interesó llevar a un jugador, fue Luciano Aued. Hubo conversaciones, Tijuana se interesó mucho en él, pero en diciembre es complicado el mercado en México", completó.