Gualberto Jara niega tres veces un quiebre en el camarín de Colo Colo

Colo Colo es un polvorín, luego de que versiones de prensa aseguraran que existe un quiebre al interior del Cacique, un síntoma de lo complejo que han sido las negociaciones con la dirigencia después de la suspensión de los contratos y la vuelta a los trabajos.

Sin embargo, el entrenador de los Albos, Gualberto Jara, descartó la existencia de conflictos en el primer equipo, originadas por un bono que recibirán los jugadores más veteranos de la plantilla de manera individual.

En conferencia de prensa, el DT paraguayo aseguró que "lo que los jugadores me demuestran en el día a día es todo lo contrario. Son jugadores que vienen a entrenar con muchas ganas, se están entrenando muy bien, avanzando en esta tercera fase, sobre todo en lo táctico".

Gualberto Jara ratificó que no existen problemas al interior del camarín de Colo Colo (Agencia Uno)

Según el estratega, "hay muchas ganas de jugar y avanzando con paciencia, cuidando los mínimos detalles para llegar bien. No puedo opinar de la situación en que están en ellos y la dirigencia, pero sí están trabajando muy bien", aclaró.

Las consultas de la prensa se repitieron pero la respuesta de Jara no varió. "No puedo participar de este tema, porque involucra a dirigentes y jugadores. Tampoco puedo interceder", explicó.

"Lo mío se reduce al tema de los trabajos, de los entrenamientos, de unir a los jugadores en los objetivos deportivos y en esos objetivos, veo un compromiso de los jugadores y la unión que hay en el plantel de cara a esos objetivos", agregó.

Cuando se le hizo la consulta ya por tercera vez, Jara zanjó la discusión. "No se nota (el quiebre) a la hora de los entrenamientos. Eso es un tema muy particular que atañe a los dirigentes y a los jugadores, pero dentro el campo no lo he notado", subrayó.

Así mismo, aclaró que "he conversado con ellos, he entrenado de manera específica con ellos, pensando en lo táctico y en lo deportivo, y he notado una predisposición muy alta".