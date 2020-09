Gonzalo Fierro no tiene dudas: "Colo Colo va a demostrar la superioridad de estos últimos años"

Este domingo se enfrentan en el Estadio Nacional a las 14:00, Universidad de Chile y Colo Colo en una nueva versión del superclásico del fútbol chileno.

Pese al mal momento que atraviesa el Cacique, Gonzalo Fierro apuesta por el equipo que lo vio nacer aduciendo que en estos partidos aparecen los jugadores claves y son los que tiene su ex equipo.

“Esos partidos son distintos, la motivación es diferente. Sabemos que ambos no llegan bien, pero Colo Colo va a demostrar la superioridad de estos últimos años. Tiene jugadores desequilibrantes que se lucen en este tipo de partidos", aseguró el Joven Pistolero en CDF.

Agregando que “cuando vienen este tipo de partidos, se me vienen a la memoria los que uno jugó. Siempre estoy pendiente de Colo Colo, lo veo cuando juega. Tengo amigos y compañeros ahí, y no me cabe duda que van a salir a ganar el domingo”.

Fierro además, aprovechó de respaldar a Gualberto Jara en relación a los rumores que aseguran que habrá cambio de DT aunque gane el clásico.

“Por un partido no puedes cambiar a un entrenador. A Gualberto Jara deberían darle la oportunidad. Después de tanto tiempo de trabajo con este cuerpo técnico, no sería una buena señal cambiarlo”, cerró.