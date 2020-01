Felipe Bianchi, un colocolino refinado: "La baguette estuvo más crujiente y el capuccino, más dulce"

A estas alturas, la condición de hincha colocolino de Felipe Bianchi no es ningún secreto. El periodista deportivo ha reconocido públicamente su vinculación sentimental con el Cacique, y la coronación de los albos como campeones de Copa Chile fue un nuevo motivo para ilustrar su fanatismo.

La frase de que 'el te es más dulce y la marraqueta más crujiente' fue el pretexto para el periodista, aunque con matices. "No hubo marraqueta ni te. Se me fue, se me olvidó. Tomé café y comí baguette con palta. Pero la baguette estuvo más crujiente y el capuccino doble, más dulce", explicó en su habitual tribuna de Radio La Clave.

"Eso lo dijo alguna vez Lucho Álamos, fue el primero que lo dijo en la época de Colo Colo '73. El Zorro, que manejó la banca en Colo Colo, la U y la selección chilena. Él inventó esa frase", recordó Bianchi en el programa Metrópolis, donde también esbozó una crítica al fútbol de Mario Salas.

"El Colo Colo 2020 ya no busca protagonismo, posesión o atosigar al rival más arriba. Busca más funcionalidad y mejores resultados. Le ganó en una semana a dos clásicos rivales como Universidad de Chile y Universidad Católica. A mí me gusta menos, pero es más efectivo", analizó.

Finalmente, llamó la atención sobre las consecuencias del nuevo estilo de Salas. "Le puede pasar lo mismo que al Coto (José Luis) Sierra. Si no consigues dejar tranquilo al paladar del colocolino, siendo protagonista, da lo mismo si obtienes títulos", sentenció.