Esteban Paredes y la final de la Copa Chile: "Vamos a dejar la vida en la cancha"

Esteban Paredes asistió a la conferencia de la final de la Copa Chile, que la jugarán Colo Colo y Universidad de Chile este miércoles desde las 18:30 horas, y adelantó que aún no sabe si estará en cancha.

"Estoy citado, pero mañana sabré si juego, voy al banco o no me visto, así que no puedo anticipar nada. A mis compañeros los he visto motivados, concentrados, bien físicamente y esperando el partido. Mañana veré si juego o no o si voy a la banca o no", comentó.

Además, sobre sus metas, el capitán albo dijo que "las marcas importan, los récord, pero privilegio lo grupal por sobre lo individual. Con el tiempo se verá. Lo más importante es el grupo, el equipo".

Finalmente, dejó un mensaje para los suyos. "Lo que siempre he dicho: vamos a dejar la vida en la cancha, como siempre. Le trataremos de dar una nueva alegría a la gente de Colo Colo. Esperamos estar a la altura", concluyó.