Esteban Paredes realiza la pretemporada con San Antonio Unido y seguirá ligado al fútbol profesional, pues disputará la tercera categoría del balompié chileno bajo las órdenes de Luis Musrri. Mientras esa preparación avanza, el sempiterno goleador de la élite nacional y emblemático capitán de Colo Colo tuvo un tiempo para compartir momentos graciosos.

Fue un ameno desafío con Diego González, un YouTuber de 394 mil suscriptores y con Malito Malozo, un artista chileno de género urbano que tiene más de 10 años de experiencia quienes se enfrentaron en distintas pruebas para mostrar destreza técnica con la pelota.

Desde insertar el balón a un tarro, hasta darle al travesaño o marcar un gol de tiro libre a varios metros de la portería, cubierta por un golero que recibió varias bromas de Visogol. También hubo lanzamientos penales, algo que motivó una pregunta de los contertulios de uno de los eternos "7" del Cacique.

"¿Cuál es el mejor arquero que te tocó enfrentar en un penal", interrogó Diego González. "No vai a decir Johnny Herrera", replicó con chispa Malito Malozo. "No, no me atajó nunca un penal", respondió Paredes y sacó risas entre los presentes.

Esteban Paredes y el mejor portero que enfrentó: "El Tigre Muñoz cuando yo jugaba en Santiago Morning"

Le consultaron a Esteban Paredes si había podido coincidir con Claudio Bravo en las tandas de penales para destacar la categoría del experimentado golero chileno, uno de los legendarios bicampeones de América de la Roja. "Contra (Claudio) Bravo sí", dijo escueto respecto de algunas prácticas de la selección chilena en las que habrán tenido que enfrentarse.

Y recordó al que le parecía el mejor arquero enfrentó. "El Tigre Muñoz en Colo Colo cuando yo jugaba en Santiago Morning" , reveló el indeleble Visogol, quien espera llevar al SAU a la lucha por un cupo al Campeonato Ascenso 2024. Tras eso, recordaron a Víctor Loyola, golero del Chago que muchas veces jugó como centrodelantero y llegó a marcarle un gol a Johnny Herrera cuando el Samurai Azul defendía el pórtico de Audax Italiano.

"Yo juego con mis amigos, ninguno profesional. La idea es pasarlo bien, que haya una tarde agradable. Después se puede compartir un rato", le respondió Paredes a Diego González cuando lo invitó a un partido de futbolito. "Pa ustedes es una pichanga, para nosotros es un sueño", añadió el YouTuber, quien se dio tremendo lujo con el goleador histórico de la primera división del fútbol chileno.