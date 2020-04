Eduardo Lobos sin pelos en la lengua: “Hay jugadores de Colo Colo que tienen un doble discurso social”

Continúa la polémica que envuelve a Colo Colo, tras el fracaso de las negociaciones entre los futbolistas y la dirigencia de Blanco y Negro por la reducción de sus salarios para abordar la crisis del coronavirus.

En ese sentido, en esta ocasión habló otro jugador identificado con el Cacique, el ex portero y ahora entrenador Eduardo Lobos, quien también formó parte del plantel de la quiebra (2002) expresando que, a pesar de ser situaciones diferentes, es un buen momento para que los jugadores tengan un lindo gesto con el club Albo.

“Me parece lamentable que haya este quiebre entre los jugadores y los directivos. Es difícil opinar un poco porque no estoy adentro, pero cuando habla y transmite una imagen, esa imagen hay que sostenerla”, partió mencionando a radio Agricultura.

“Creo que hay situaciones que uno debe ceder, nadie previa lo que iba a pasar con esta pandemia. El otro día escuché a (Daniel) Morón con la quiebra de Colo Colo y efectivamente los jugadores dejamos varios dineros, pero lo voy a graficar así: si recibíamos menos dineros, cobrábamos el 80 por ciento de sueldo, si se recibía la totalidad cobrábamos el 100 por ciento y si había excedentes cobrábamos el 120 por ciento”, complementó.

Pero eso no fue todo, porque agregó que esta situación “le va a pegar muy fuerte a los jugadores, no solo a Esteban Paredes, va a ser difícil para ellos. Igual son cosas distintas de cuando ocurrió la quiebra, porque nosotros éramos formados en el club y la mayoría queríamos jugar por la camiseta. Para nosotros la importancia no era el dinero, sino demostrar y ratificar la confianza que nos entregaron para jugar por el club”.

“Desde mi punto de vista, hay jugadores que tienen un doble discurso, muchos salen a hablar que apoyan a las personas con menos recursos, de igualdad, etc. Y en situaciones como estas, que deberían acceder a rebajar un poco sus remuneraciones, no lo hicieron. Hubiese sido un lindo gesto de ellos con el club. Si se bajan el sueldo los jugadores, eso ayudaría a que no despidan a personal que gana menos dinero que ellos. Ahora, cuando vuelva la actividad, se va a notar la quiebra entre los dirigentes y los jugadores”, expresó.

Finalmente, les dio un consejo a los actuales futbolistas del Popular y dijo que “si los jugadores son inteligentes, si tienen un poco de consciencia social, deben llamar a los dirigentes para buscar un acuerdo rápidamente, porque Colo Colo es el club más grande del país.