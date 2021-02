Colo Colo “rescata” a César Fuentes: le borran la amarilla que recibió ante O’Higgins y puede jugar la final con la UdeC

Colo Colo recibe una muy buena noticia ad portas de la final por la permanencia ante Universidad de Concepción: César Fuentes fue absuelto por el Tribunal de Penalidades de la ANFP luego de que se le borrara la última amarilla y, con ello, puede disputar este partido.

El ex O’Higgins recibió su quinta amarilla, precisamente, ante los rancagüinos tras un cruce a Roberto Cereceda. No obstante, Colo Colo lo defendió manifestando ante el Tribunal que el volante de contención no tocó al zurdo, algo que fue confirmado por la entidad y le sacaron la amonestación exhibida por el árbitro, Roberto Tobar.

Eso sí, se ratificó la suspensión por acumulación de amarillas de Julio Barroso, quien también fue amonestado, hubo apelación, pero se ratificó el accionar del referí del compromiso, por lo que el Almirante no actuará ante el Campanil y será reemplazado por Felipe Campos.

La otra novedad en la formación de Colo Colo es el ingreso de Javier Parraguez como centrodelantero, mientras que Brayan Véjar gana bonos para ser el volante ofensivo o puntero por izquierda. Si no, irá Iván Morales al costado.

Así, el 11 de Colo Colo para la final con la U de Conce será con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Felipe Campos, Julio Barroso y Gabriel Suazo; César Fuentes y Carlos Carmona; Pablo Solari, Ignacio Jara y Brayan Véjar (Iván Morales); Javier Parraguez.

El partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción por la permanencia en Primera División se juega desde las 18:00 horas de este miércoles en el estadio Fiscal de Talca y lo podrás seguir en vivo, en directo y online a través de RedGol.