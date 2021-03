Juan Carlos Gaete y su retorno a Colo Colo: "No es una revancha, porque en 2019 no demostré nada"

Mario Salas en 2019 solicitó el fichaje del veloz puntero Juan Carlos Gaete para Colo Colo, el cual se concretó, pero el delantero tuvo problemas personales, que lo sacaron del Cacique, y terminó jugando en Primera B con Santa Cruz.

Luego volvió a Cobresal y en la campaña 2020 tuvo buenas presentaciones, las que nuevamente despertaron el interés del Cacique, donde otra vez fichó Gaete, quien fue presentado oficialmente este martes en el Monumental.

"Estoy muy contento, esperaba este regreso. Las expectativas que tenemos es ser campeón y clasificar a las copas. Tenemos que estar en lo alto como siempre tiene que estar este club", fue lo primero que dijo el ariete en Macul.

"No era una revancha para mí, porque no demostré nada en el 2019. Si me llamaron ahora es porque tengo que demostrarlo", agregó con firmeza el futbolista.

Gaete cambió Cobresal por Colo Colo - AgenciaUno

Luego, el ex Cobresal añadió que "quiero hacerlo bien acá en Colo Colo. No siento ninguna presión, vengo tranquilo a aportar al equipo. Fue lo que esperé y quise desde pequeño. Si se dio la oportunidad, bienvenido. Vamos a dar el 110%, como dijo mi compañero, para dejar al equipo en lo más alto".

"Uno siempre tiene que mejorar cada año, llegamos bien y venimos demostrar y a seguir creciendo como jugador. No es llegar a salvar, todos venimos a remar para el mismo. El pasado ya está en Colo Colo", cerró.

Juan Carlos Gaete, Felipe Fritz, Miiko Albornoz y Martín Rodríguez, por ahora, son los nuevos fichajes de Colo Colo para 2021.