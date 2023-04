Coca Mendoza quiere a Gary Medel albo: “Lo miras y es un jugador de Colo Colo, no de la UC”

Colo Colo debe buscar refuerzos para la segunda mitad del año, esto considerando el discreto cometido de los jugadores que arribaron para la primera parte del 2023 a Macul y que pocos son los que se ganaron con propiedad una camiseta de titular.

En ese sentido es que Gabriel Mendoza, jugador histórico y campeón con los albos de la Libertadores 1991, se la jugó por un nombre bombástico y pilar de la generación dorada de la selección chilena: Gary Medel.

El Coca, en conversación con el sitio BolaVip, declaró que “para mí, Gary Medel es colocolino, no cruzado”.

“Es por su forma de ser, su garra y su espíritu. Lo miras y es un jugador de Colo Colo, no de Universidad Católica, pero del medio chileno me cuesta ver a alguien para reforzarse”, agregó el ex jugador de 54 años.

¿Y está Colo Colo en condiciones de cumplir este deseo de Mendoza? Por lo menos ahora es complejo, ya que si bien es cierto hay una alta probabilidad de que el Pitbull deje de jugar en el Bologna de Italia, hay varios equipos interesados en quedarse con sus servicios, incluidos cuatro de fútbol de Qatar.