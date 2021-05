¡Se queda en Colo Colo! Vicepresidente de Juventude descarta fichaje de Nicolás Blandi

Durante las últimas horas surgió la información de que Esporte Clube Juventude, equipo recién ascendido a la Primera División de Brasil, estaba interesado en contratar los servicios de Nicolás Blandi, quien en 21 partidos con Colo Colo solo registra dos anotaciones.

En ese contexto, Osvaldo Pioner, vicepresidente del club brasileño, conversó con Deportes en Agricultura sobre este supuesto interés y afirmó que “estamos viendo los valores. Es un nombre que merece nuestra atención”.

En la misma línea, aprovechó la instancia para elogiar al argentino y mencionó que “se trata de un buen jugador, nos gustaría mucho poder contar con él en nuestro equipo. Tenemos la certeza que va a ayudarnos mucho y va a ser muy feliz en Brasil”.

Sin embargo, a pesar de las buenas palabras, el propio dirigente aseguró que “debido al alto valor, no podemos asumir un compromiso que nuestra gente no puede cumplir. Está muy difícil la contratación y estamos en búsqueda de otro nombre”, destacando de plano cualquier opción de contratar los servicios del ex San Lorenzo.

Recordemos que Nico Blandi es suplente para Gustavo Quinteros y que recién el pasado fin de semana, en la derrota de Colo Colo ante Palestino, en el estadio Monumental, sumó sus primeros minutos de la temporada 2021.