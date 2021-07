Marcelo Barticciotto enciende el partidazo de la UC con Colo Colo: "Para mí sí es clásico"

Hay muchos jugadores y ex futbolistas que vistieron tanto las camisetas de Universidad Católica y Colo Colo, uno de ellos es Marcelo Barticciotto, quien analiza el cruce de ambos equipos en el Campeonato Nacional.

El argentino nacionalizado chileno está identificado con los albos, pero igual tuvo un paso por los cruzados, por ende conoce desde adentro a ambas instituciones.

El ahora comentarista de radio Cooperativa analizó el duelo que tendrán el sábado, donde los dos equipos necesitan los tres puntos, para así seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. Además, expresó que la UC llegará con lo justo, debido a su duelo por la Libertadores ante Palmeiras.

"(Colo Colo) va llegar mucho más descansado y eso quizás le de un poquito de ventaja a Colo Colo para tratar de jugar ese partido. Católica, cuando uno tiene un partido así tan importante internacional, le pone todas las fichas a ese partido y también tiene mucho que ver cómo salga, cómo Católica termine ese encuentro", expresó el Barti.

La UC goleó a Colo Colo en la pasada Supercopa - AgenciaUno

"Si sale ganador (Católica), sin duda que va jugar con más confianza y, si no le va bien, jugar después de tres días es difícil, no sólo por el físico, sino que también la mente quizás no se recupera. Es un partido atractivo como siempre", expresó.

Por último, Marcelo Barticciotto habló sobre el eterno debate que existe sobre si el encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo debe ser considerado como clásico.

"Para mí también es un clásico como se dice. Hay gente que no lo encuentra un clásico, pero para mí sí. Entonces en los clásicos se juegan con muchas más ganas, no digo que los otros partidos no, pero un clásico es un clásico y todos lo quieren jugar", remató.

Universidad Católica vs Colo Colo, un partido que cada vez es más clásico. En julio desde San Carlos de Apoquindo en exclusiva por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT.