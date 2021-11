Colo Colo y Universidad Católica no se dan ventaja en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional. Luego del empate entre el Cacique y Curicó Unido, ambos elencos quedaron empatadas en la cima de la tabla de posiciones a dos fechas del final.

Los Albos habían estado meses como el líder exclusivo del torneo, pero luego que la autoridad sanitaria le encerrara al plantel por los más de 100 contactos estrechos el equipo sufrió un bajón físico que le está pasando la cuenta.

Este jueves en conferencia de prensa, Brayan Cortés adelantó lo que será la lucha por el título en las dos jornadas que quedan. "Católica viene con un envión, nosotros también. Nos enfocamos en nuestro juego, estamos motivados, con muchas ganas. Veo a mis compañeros con la ilusión de salir campeón, todos la tienen y uno no lo quiere dejar escapar. Para eso tenemos que enfrentar cada partido de la mejor forma, demostrar lo mejor de cada uno".

El arquero se perdió las últimas dos fechas por estar junto a Gabriel Suazo e Iván Morales en la selección chilena (y Gabriel Costa con Perú). No obstante, estuvo atento a lo que hacía el equipo ante Melipilla y Curicó. "No esperábamos empatar, siempre buscamos los tres puntos y ser protagonistas, pero el fútbol es así. Hay veces que sí y veces que no, son cosas que pasan en el camino. Solo depende de nosotros y estamos muy enfocados en lo que viene, queremos enfrentarlo como una final".

Para Cortés, que la UC tenga un equipo con más recorrido no es problema en comparación a su cantera. "Católica tiene jugadores con experiencia, pero también nosotros. Tenemos jugadores jóvenes, pero estamos todos preparados. No solo lo hemos demostrado ahora, sino desde que empezó el campeonato. Han debutado jugadores jóvenes que lo han hecho de la mejor forma, entrenan como si fueran titulares".

El pelear en zona de descenso los fortaleció para la recta final

Colo Colo está peleando el título, pero hace un año atrás vivía una crisis total. El Cacique pasó de estar al borde del descenso a estar a a dos fechas de conseguir el campeonato, un camino que fortaleció al plantel.

"El año pasado fue una experiencia que uno no quisiera repetirla y menos en este club, con lo que significa y lo que provoca a todo Chile. Uno no quiere estar en esa posición, pero nos hizo crecer como personas, fortalecernos como equipo. La mentalidad que ganamos fue de fuerza, coraje, enfrentar los partidos de la mejor forma. No pasar por ese sentimiento. Nos hizo cambiar el chip, fue una gran parte para fortalecernos", destacó Cortés.

Esto mismo tiene tranquilo al arquero, quien se toma con calma la posibilidad de jugar una final con la UC si es que llegan empatados al final del torneo. "No nos apuramos. Nosotros vamos partido a partido, nos quedan dos. Es la realidad, no pensamos en lo que pueda pasar a futuro. Serán finales, las enfrentaremos con ganas y ansias, pero también con la concentración que necesitamos para este tipo de partidos".

El bajón sin los referentes y Unión Española, el próximo desafío

En las últimas dos fechas, Colo Colo no pudo contar con piezas claves por estar en las eliminatorias. Esto afectó al equipo sin duda, ya que los extrañaron dentro de la cancha. "Son jugadores importantes que pueden marcar diferencias, pero no lo veo así. El jugador que le toque lo hace de la mejor forma. Ya no me sorprende, porque hoy en día el equipo se entrena a full. A veces lo hacen mejor incluso que los titulares".

De hecho, Cortés recalcó que lo ocurrido con Melipilla y Curicó son cosas que pueden pasar en el fútbol. "Son partidos a partidos, a veces eres protagonista y otros no. Son circunstancias que pasan, hoy estamos todos preparados".

Finalmente adelantó el duelo de la próxima semana frente a Unión Española por la penúltima fecha. "Será un rival super difícil. Cada partido es complicado, tratamos de enfrentarlo del a mejor forma. Vamos a intentar hacer nuestro juego, tenemos gente extraordinaria que quiere ser protagonista en cada partido. Sabemos a lo que juegan, pero nos enfocamos en lo nuestro".