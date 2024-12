Santiago Wanderers tendrá una temporada 2025 muy movida, pues no sólo deberán buscar el ansiado ascenso a Primera División, pues el próximo año no podrán ser locales en Valparaíso, como consecuencia del Mundial Sub 20 que se jugará en Chile.

El Estadio Elías Figueroa, recinto donde los caturros juegan sus encuentros como “dueños de casa”, será refaccionado para la cita planetaria lo que obligará a la institución a buscar alternativas donde recibir sus duelos de la siguiente campaña en Primera B.

Si bien desde Wanderers señalan que opciones como el Estadio Lucio Fariña de Quillota o el Nicolás Chahuán de La Calera son concretas, el presidente del club Reinaldo Sánchez dejó en claro dónde le gustaría ser local, nada menos que en la casa del archirrival Everton.

¿Dónde jugará Wanderers como local en 2025?

“Llamé a Jaime Pizarro (ministro del Deporte) porque nosotros nunca hemos podido lograr que Viña nos arriende, porque aquí no hay nada gratis, hay que pagar, y como va a estar colapsado Quillota y La Calera porque hay tres clubes (San Luis, Deportes Limache y Unión La Calera) va a ser difícil”, afirmó el dirigente.

Ante la eventualidad de hechos violentos entre hinchas de Wanderers y Everton por este tema, Sánchez se “lava las manos” y sostiene que “es una contingencia que no es culpa nuestra. Y jugar allá (Viña del Mar) nos ayudaría mucho con la gente, para que no viajen tan lejos y no tengan que gastar tanto”.

Estadio Sausalito, el lugar donde Wanderers quiere ser local en 2025 (Estadio Seguro)

¿Cuál será el último partido de los caturros en Valparaíso?

Tras conseguir el permiso de las autoridades gubernamentales, Wanderers se despedirá del Estadio Elías Figueroa este jueves 9 de enero, cuando realice la “Noche Verde” y enfrente en juego amistoso a Colo Colo desde las seis de la tarde.