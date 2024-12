"Un cambio radical en Wanderers, no imponer jugadores": Carlos Muñoz no suelta a Reinaldo Sánchez

Tras un tormentoso año 2024 que dejó a Santiago Wanderers sin ascenso y hasta con el último duelo suspendido, los dardos se fueron contra el mandamás del club, Reinaldo Sánchez.

Y uno que dejó el club también en una polémica salida cargando contra la directiva es el símbolo caturro Carlos Muñoz. Por ello, el delantero ídolo de los verdes volvió a analizar el presente del equipo.

En diálogo con el programa partidario Código Aguante, el ex Colo Colo repasó a “Don Choco” y su administración en el puerto. Entre las acusaciones, lo tildó de intervenir en el equipo obligando a los técnicos a poner jugadores.

Carlitos Muñoz y el recado a Sánchez por Wanderers

El jugador que anotó siete tantos en su retorno del 2024 a Valparaíso no se guardó nada contra el dueño del club. Por ello, le mandó directo recado a Reinaldo Sánchez.

Carlos Muñoz en el puerto / Photosport

“Si tu confias en un proyecto a un DT, confías en él, que él traiga los jugadores que quiere, no imponerle a los jugadores y ‘arréglatelas tú’, ese no es el camino”, partió diciendo el atacante.

Por eso, pidió que la familia Sánchez dé un paso al costado en Valparaíso, asegurando que “me gustaría un cambio radical en Wanderers porque lo merece, con gente realmente capactidada para tomar las riendas del equipo”.

“Ponerse la verde es tan pesada con la de la selección y de equipos grandes, no es para cualquiera, la gente está encima, jugar en Playa Ancha es difícil, esta institución no es para cualquiera”, cerró el querido ahora ex wanderino.