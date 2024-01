Carlos Villanueva volverá a Audax Italiano. Luego de descender con Magallanes y que su futuro estuviera en duda, el Piña seguirá en la Primera División y lo hará con la camiseta de su querido equipo, por donde pasó entre 2004 y 2008. Así lo confirmó el periodista Jorge Hevia.

Según el comunicador, Villanueva estuvo cerca de fichar por Deportes Melipilla, elenco de la Segunda División que incluso le envió una oferta. Sin embargo, el mediocampista logró concretar su retorno a Audax. Volverá a La Florida casi 15 años después de su salida al Blackburn Rovers.

Sólo falta ser oficializado. A la espera de aquello, el cuadro audino ya empezó a jugar con su presentación. “No es jueves de TBT (Throwback Thursday) pero siempre es lindo recordar a los ídolos. ¿Les gustaría que volviera alguno? Sería tan hermoso…”, publicaron los audinos durante esta jornada.

Villanueva, quien cumplirá 38 años en febrero próximo, ya había intentado llegar a Audax. “Ya tuve episodios para intentar volver a Audax y lamentablemente no se llegó a puerto. Uno no nunca sabe lo que pueda pasar el fútbol, no se cierran las puertas, le tengo mucho cariño al club”, confesó en 2023.

Ahora el sueño se le cumple. Tras una vuelta que tuvo pasos por Blackburn Rovers, Al Shabab, Universidad Católica, Al Ittihad, Al Fayha, Palestino y Magallanes, el Piña regresará al club que lo recuerda con enorme cariño.

El mercado de pases de Audax Italiano

Audax Italiano, que sólo competirá a nivel nacional este año, ha anunciado a dos refuerzos para la temporada 2024. Se trata del defensa central Germán Guiffrey (de Gimnasia y Esgrima de La Plata) y el delantero Nicolás Orellana, quien cumplirá un segundo ciclo en La Florida.

No han sido los únicos movimientos. Antes que nada, los audinos confirmaron a Walter Erviti como su entrenador para el 2024. El adiestrador argentino suma un paso por Atlanta de la B argentina como única experiencia previa al puesto. Suplirá a Francisco Arrué.

Por otro lado, Audax suma una larga lista de salidas. Marcelo Díaz partió a Universidad de Chile, Gonzalo Sosa se fue a Palestino y Michael Fuentes lo siguió. Además se despidieron Joaquín Muñoz, Roberto Cereceda, Carlos Labrín, Osvaldo Bosso, Fernando Juárez, Gonzalo Ríos y Matías Sepúlveda.

Audax Italiano debutará el fin de semana del 18 de febrero en el Campeonato Nacional 2024. Se estrenará en la temporada ante el recién ascendido Deportes Iquique, al que recibirá en el Bicentenario La Florida.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.