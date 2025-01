Seleccionado chileno en la mira de Colo Colo se defiende de funas por papito corazón

Víctor Felipe Méndez ha hecho noticia en los últimos días y no sólo en el fútbol. El mediocampista, que está en carpeta para reforzar a Colo Colo en el 2025, enfrenta una serie de funas en su contra en redes sociales.

Una mujer denuncia al volante que jugara en el Krylia Sovétov en los últimos meses de no reconocer la paternidad de un pequeño. Una situación que lo sacude por completo y que lo llevó este miércoles a sacar la voz.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista reconoció la situación, pero explicó las razones por las que tomó dicha determinación. Todo tiene que ver con un asunto legal por el que está esperando respuesta.

Víctor Felipe Méndez explica por qué no reconoce la paternidad que genera su funa

Víctor Felipe Méndez no quiere que se hable de cosas que no sean de su juego y este miércoles le puso el pecho a las funas en su contra. El mediocampista rompió su silencio y publicó un extenso mensaje para detallar lo que ha pasado con la denuncia.

Víctor Felipe Méndez sacó la voz por la funa en su contra. Foto: Photosport.

El ex seleccionado chileno remarcó que se cansó de que hablen cosas sobre él. “El día de hoy quisiera pronunciarme por una serie de funas realizadas contra mí en las que se me acusa por no pagar la pensión de alimentos”.

Publicidad

Publicidad

“Quiero dejar en claro que actualmente hay un procedimiento en curso en tribunales de familia sobre reconocimiento de paternidad, ya que accedí a realizarme un examen de ADN el día 18 de diciembre del 2024 en el Servicio Médico Legal”, añadió.

Según Víctor Felipe Méndez, una vez esté listo eso, se hará cargo de lo que le corresponda. “Estoy a la espera del resultado del examen, por lo tanto aún no se llega a una etapa posterior que declare mi paternidad ni una sentencia que ordene el pago de una pensión de alimentos“.

ver también Joven acusa a Víctor Felipe Méndez de negar paternidad: "No puede ser un referente"

En esa misma línea, aseguró que nunca fue pareja de la mujer que lo acusa de papito corazón. “También quisiera aclarar que yo nunca he tenido una relación formal con esta persona, es por eso que exigí el examen de ADN“.

Publicidad

Publicidad

“Al día de hoy estoy a la espera de los resultados que acrediten o desacrediten mi paternidad, es algo que no depende de mí, sino que del Servicio Médico Legal y del tribunal”, sentenció.

De esta forma, Víctor Felipe Méndez aclara sus razones para no reconocer la paternidad de la que se le acusa y ruega que la justicia aclare todo. En la mira de Colo Colo, la situación no le viene nada de bien para su carrera en 2025, donde quiere hacer noticia por el juego y no por cosas fuera de la cancha.

Encuesta¿Te gustaría ver a Víctor Felipe Méndez en Colo Colo? ¿Te gustaría ver a Víctor Felipe Méndez en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los números de Víctor Felipe Méndez en la última temporada?

Víctor Felipe Méndez está en carpeta de Colo Colo luego de sus 13 partidos oficiales en total esta temporada en Krylia Sovétov. En ellos no marcó goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 821 minutos dentro del campo de juego.

ver también "Somos todos bullangueros..." La vez que Víctor Felipe Méndez, pretendido por Colo Colo, declaró su amor a la U

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de una decisión final por Víctor Felipe Méndez, Colo Colo se enfoca en su pretemporada y los amistosos que se le vienen. Este miércoles 15 de enero desde las 20:00 horas el Cacique enfrenta a Huracán en la Serie Río de La Plata.