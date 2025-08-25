Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Tabla de Primera B: San Luis con Temuco empatan y se alejan de la liguilla

"Canarios" y "pijes" no pudieron sacarse diferencias, lo que complica sus opciones de entrar a la pelea por el segundo ascenso a Primera.

Por Alfonso Zúñiga

San Luis y Temuco cerraron la fecha 22 en Primera B.
© Club de Deportes TemucoSan Luis y Temuco cerraron la fecha 22 en Primera B.

En el tramo final de la temporada regular en Primera B, cada punto importa y cada tropiezo los puede alejar del objetivo de pelear por el Ascenso. Con esa presión a cuestas, San Luis de Quillota y Deportes Temuco cerraban la fecha 22.

El triunfo para cualquiera de los equipos, los metía directamente en carrera por las últimas plazas rumbo a la definición, mas un empate comenzaba directamente a sacarlos de carrera. Pues bien, no pudieron sacarse ventaja y lo lamentan.

Si bien Temuco abrió la cuenta mediante el uruguayo Camilo Núñez (13′), fue en el segundo tiempo que San Luis consiguió igualar el marcador mediante el argentino Nicolás Molina (77′). Un marcador que a ninguno le sirve para pelear en Primera B.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a este marcador, los quillotanos se quedan en el 10° lugar de la clasificación con 28 puntos, a uno del último puesto para entrar a Liguilla, que hoy lo ocupa Rangers (con 29). Por su parte, el “Indio Pije” se mantiene en la 11° ubicación con 26 unidades, a una distancia de tres.

Publicidad

¿Cuándo se juega la próxima fecha del Ascenso?

VIERNES 29 DE AGOSTO

  • Magallanes vs. Unión San Felipe / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
  • Deportes Concepción vs. Santiago Morning / 19:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

SÁBADO 30 DE AGOSTO

  • Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz / 12:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
  • Curicó Unido vs. Deportes Temuco / 15:00 horas / Estadio Municipal de Molina

DOMINGO 31 DE AGOSTO

  • Santiago Wanderers vs. Rangers / 12:30 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota
  • Cobreloa vs. San Luis de Quillota / 15:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama
  • San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta / 17:30 horas / Estadio Carlos Dittborn
Publicidad

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

  • Universidad de Concepción vs. Deportes Recoleta / 19:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
Lee también
Finjan sorpresa: le pegan un codazo y el árbitro expulsa a la víctima
Chile

Finjan sorpresa: le pegan un codazo y el árbitro expulsa a la víctima

Tabla Primera B: U de Conce gana el derby y deja en llamas el ascenso
Chile

Tabla Primera B: U de Conce gana el derby y deja en llamas el ascenso

Se perdió un Mundial por una fractura y brilla en la B: "Más que jugar bonito..."
Selección Chilena

Se perdió un Mundial por una fractura y brilla en la B: "Más que jugar bonito..."

Más de 400 testimonios: La desesperada medida de Independiente para culpar a la U
Copa Sudamericana

Más de 400 testimonios: La desesperada medida de Independiente para culpar a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo