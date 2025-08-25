En el tramo final de la temporada regular en Primera B, cada punto importa y cada tropiezo los puede alejar del objetivo de pelear por el Ascenso. Con esa presión a cuestas, San Luis de Quillota y Deportes Temuco cerraban la fecha 22.

El triunfo para cualquiera de los equipos, los metía directamente en carrera por las últimas plazas rumbo a la definición, mas un empate comenzaba directamente a sacarlos de carrera. Pues bien, no pudieron sacarse ventaja y lo lamentan.

Si bien Temuco abrió la cuenta mediante el uruguayo Camilo Núñez (13′), fue en el segundo tiempo que San Luis consiguió igualar el marcador mediante el argentino Nicolás Molina (77′). Un marcador que a ninguno le sirve para pelear en Primera B.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a este marcador, los quillotanos se quedan en el 10° lugar de la clasificación con 28 puntos, a uno del último puesto para entrar a Liguilla, que hoy lo ocupa Rangers (con 29). Por su parte, el “Indio Pije” se mantiene en la 11° ubicación con 26 unidades, a una distancia de tres.

¿Cuándo se juega la próxima fecha del Ascenso?

VIERNES 29 DE AGOSTO

Magallanes vs. Unión San Felipe / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Deportes Concepción vs. Santiago Morning / 19:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

SÁBADO 30 DE AGOSTO

Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz / 12:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Curicó Unido vs. Deportes Temuco / 15:00 horas / Estadio Municipal de Molina

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Santiago Wanderers vs. Rangers / 12:30 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota

Cobreloa vs. San Luis de Quillota / 15:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta / 17:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE