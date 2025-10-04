La Primera B sigue de miedo en sus últimas fechas y ahora fue, nuevamente, Universidad de Concepción que dio el golpe para volver a tomar el primer lugar de la tabla de posiciones en el Ascenso.

Los del Campanil se impusieron por 2-1 ante Unión San Felipe, por la fecha 26 del torneo, que les permite estar en lo más alto y sacándole ventaja a Deportes Copiapó con quien pelean el título.

Fue con un doblete de Iam González que los dueños de casa se pusieron en ventaja con un doblete, en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo, que hizo celebrar a los hinchas.

Mientras que el descuento fue obra de Pablo Rodríguez para San Felipe, que nos les alcanzó para poder llevarse un punto desde el sur del país.

Con esto, la U de Conce es puntera en la tabla de posiciones con 46 puntos, mientras que en el segundo lugar queda Deportes Copiapó con 45 unidades. San Felipe, por su parte, está en el lugar 12 con 26 positivos.

Universidad de Concepción se sigue haciendo fuerte en casa. Foto: Marco Vazquez/Photosport

Extraña jugada anulada

El triunfo de Universidad de Concepción pudo ser incluso más amplio, con una particular jugada que terminó en gol para los dueños de casa, luego de un tremendo error del portero de San Felipe, Christian Fuentes, el que fue anulado una vez que ya había sido cobrado a Mateo Levato.

Esto, porque se reclamó falta de Iam González en contra del portero, lo que desvirtuó todo en Concepción y causó una polémica mayor.

Revisa la tabla de posiciones: