El mercado de pases del fútbol chileno para el 2025 ha tenido una de sus mayores sorpresas desde Europa. Unión Española sorprendió con el arribo de un 10 hispano que promete romperla.

Se trata de Cris Montes, quien llega proveniente desde el Eldense de la Segunda División de España. Un fichaje que dejó a todos con la boca abierta y que llevó a muchos preguntarse por las verdaderas razones del jugador para aceptar venir a nuestro país.

Los Hispanos tendrán como su gran desafío en 2025 la Copa Sudamericana, para la que deberán luchar por un cupo ante Everton. Pero más allá de ello, para el volante creativo es el fútbol chileno el que lo llevó a dar el inesperado “Sí”.

Cris Montes llega con ganas de brillar en Chile junto a Unión Española

Luego de su sorpresivo fichaje, Cris Montes ya está en Chile para sumarse a los trabajos de Unión Española. El club compartió imágenes de su arribo al país, en las que además entregó sus primeras declaraciones como jugador de los Hispanos.

Cris Montes ya está en Chile y conoció a sus compañeros de Unión Española. Foto: Unión Española.

“Muy contento y feliz, ya tenía ganas de llegar. Ha sido un viaje largo pero ya estoy aquí y las sensaciones son muy buenas”, comenzó señalando. “El clima me está gustando el ambiente del grupo también. Me han recibido muy bien, me parece un grupo muy familiar, unido y eso es importante en una competición”, añadió.

Su llegada al fútbol chileno ha dado que hablar y fue el propio Cris Montes quien explicó por qué aceptó venir a nuestro país. “En el mercado de fichajes mi ilusión era salir fuera de España, soy un chico que le gusta vivir aventuras y cuando llegó la oferta de Unión, no lo dudé, me voy seguro. Es un club histórico en Chile y es una liga vistosa“.

Además de pedir la camiseta 7 o 10, el mediocampista detalló lo que le dará al club. “Soy un chico habilidoso con el balón, con mucha calidad. Intento siempre dar buenos pases, filtrar pases, encarar, tirar a puerta… un mediapunta”.

Al hablar sobre sus objetivos con Unión Española, puso lo colectivo por encima de lo personal. “Los que tenga el equipo, que imagino será pelear por lo más alto de la liga y conseguir muchos éxitos juntos. Es importante tener ambición en el fútbol y estos chicos la tienen“.

Finalmente, reveló que ha sido impactante lo que le ha generado el llegar a Chile. “Fue una locura, me llegaron mensajes de todos los sitios. Algunos buenos, otros que me hablan del club y la ciudad. Estoy contento de llegar y ver qué pasa”.

Cris Montes ya trabaja junto a Unión Española para lo que será un 2025 donde tendrá importantes desafíos de inmediato. Los Hispanos quieren dar que hablar y esperan que el español les ayude a alcanzar sus objetivos esta temporada.

¿Cuáles fueron los números de Cris Montes en el Eldense?

En su paso por el Eldense, Cris Montes logró disputar un total de 81 partidos oficiales. En ellos marcó 8 goles, aportó con 4 asistencias y llegó a los 3.753 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Unión Española?

Cris Montes prepara su debut en Unión Española, el que puede ocurrir este mismo fin de semana. Los Hispanos visitan a Deportes La Serena en la Tarde Granate este sábado 18 de enero desde las 18:00 horas.