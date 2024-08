Una nueva jornada del apasionante torneo de la Primera B se vivirá este fin de semana, en lo que es la recta final de la temporada. Algunos duelos de la 24° fecha irán por TNT Sports básico y acá te contamos la programación completa.

La categoría de plata del fútbol chileno tiene a muchos clubes soñando con el anhelado ascenso, pero por ahora es Deportes La Serena el equipo que ha sacado una clara ventaja en la cima. Su más inmediato perseguidor es Barnechea a 15 puntos, pero con dos duelos pendientes que podrían estrechar la diferencia y ponerle más picante a una carrera en la cual tienen los Papayeros son los claros favoritos.

¿Qué partidos de la Primera B irán por TNT Sports básico?

Sábado 31 de agosto

12:30 horas: Santiago Morning vs Rangers – TNT Sports básicoy Max.

– TNT Sports básicoy Max. 15:00 horas: Deportes Santa Cruz vs Deportes La Serena – TNT Sports básico y Max.

– TNT Sports básico y Max. 17:30 horas: San Luis vs Deportes Temuco – TNT Sports básico y Max.

Domingo 1 de septiembre

15:00 horas: Unión San Felipe vs A.C. Barnechea – TNT Sports básico y Max.

17:30 horas: Santiago Wanderers vs Deportes Limache – TNT Sports básico y Max.

*Los partidos de San Marcos vs Magallanes el viernes 30 de agosto (20:00 horas) y el de Curicó Unido vs Universidad de Concepción el lunes 2 de septiembre a (20:00 horas) irán por TNT Sports Premium y Max. Recoleta vs Antofagasta el domingo 1 de septiembre (12:30 horas) no tendrá transmisión.

Sanción a Curicó Unido

La Primera B no solo da noticias en la cancha, ya que fuera de ella también tiene mucho material. El Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la sanción contra Curicó Unido y los Torteros perdieron 6 puntos, con lo cual quedaron en el penúltimo lugar con 17 unidades, 3 puntos arriba de Unión San Felipe. Se enciende la lucha por el descenso.