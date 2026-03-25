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Fútbol Chileno

Nico Peric revela feroz problema que complicó su carrera: “No veo nada… era gol fijo”

El ex arquero reveló un secreto que tenía bien guardado: su carrera la hizo sin poder ver muchos centros del equipo rival y sus compañeros sabían que "quedaba ciego".

Por Diego Jeria

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Loco Peric revela problema visual que le impedía ver en el arco.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLoco Peric revela problema visual que le impedía ver en el arco.

Nicolás Peric fue uno de los buenos arqueros del fútbol chileno por varios años. Y un espectáculo además de una caja de sorpresas. Con el talquino en la cancha los hinchas sabían que cualquier cosa podía pasar, buena o mala.

Hoy con 47 años, el Loco Peric reveló un secreto impactante: llevó adelante su carrera con un impedimento visual no menor. Si bien no es ciego, hay una condición que efectivamente le hacía perder la visión del balón y las jugadas.

En el programa Hay Zoom de TVN, Nico Peric manifestó que “yo tengo un problema de la vista, en serio. No estoy tan ciego: estos lentes son 0,50 y 0,50“.

Pero yo tengo poca pigmentación en el ojo. Por ejemplo, cuando te hacen el examen para conducir y te tiran una luz y te preguntan: ¿qué ve? Nada, yo no veo nada. Casi muero con la licencia por eso, porque no veo con el reflejo de la luz”, agregó.

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Cómo era ser Nico Peric arquero con su problema visual

Peric explica que “cuando tiraban el centro y la pelota pasaba por el sol o la luz, era gol fijo. Y mis compañeros lo sabían, tenían clarísimo que si yo decía ‘sol’… ellos tenían que hacer algo más porque alguna cagada me iba a mandar“.

Brutal: Loco Peric revela problema de pigmentación. Si el centro venía contra el sol sabía que “alguna cagada me iba a mandar”.

Brutal: Loco Peric revela problema de pigmentación. Si el centro venía contra el sol sabía que “alguna cagada me iba a mandar”.

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“Vamos a transparentarlo en este momento, porque después que me retiré hace como 10 años, ya me da lo mismo”, sentenció Nicolás Peric.

Durante su carrera, Peric defendió el arco de Rangers, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano, Genclerbirligi (Turquía), Everton, Argentinos Juniors, Olimpia de Paraguay, Cobreloa y Cobresal.

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Fue campeón en Chile con Cobresal y al otro lado de la cordillera con Argentinos Junior. Además disputó cinco partidos con la selección chilena.

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Resumen:

-Nicolás Peric reveló que jugó su carrera profesional con poca pigmentación en el ojo.

-El exguardameta de 47 años perdía la visión cuando el balón pasaba por el sol o la luz.

-Durante su trayectoria, Peric fue campeón con Cobresal en Chile y Argentinos Juniors en Argentina.

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