Lo que parecía ser un hecho definitivo, que en O’Higgins ratificaran a Víctor Fuentes como su nuevo entrenador, en reemplazo del despedido Juan Manuel Azconzábal, no estaría del todo seguro, al menos hasta el fin de la primera rueda.

El cuadro de Rancagua informó que el técnico del equipo Proyección se hará cargo del plantel principal, no de forma interina. Sin embargo, en su comunicado el club no puso plazos fijos sobre la estadía del ex futbolista, lo que abre espacio a la incertidumbre.

Y es que según el diario El Mercurio, Fuentes será un técnico “de paso” en O’Higgins, ya que su plan original es encontrar un nuevo técnico durante el receso de la Copa América, optando nada menos que un viejo conocido de la institución: Eduardo Berizzo.

O’Higgins va por Berizzo en receso por Copa América

“El plan de la dirigencia es que Eduardo Berizzo tome el plantel a partir del receso por la Copa América”, asegura el matutino, quien advierte que la presencia de Fuentes en el equipo será hasta el cierre de la primera rueda y el debut en Copa Chile.

La información se da a conocer, coincidencia o no, a 10 años de su despedida de O’Higgins, luego de ganar la Supercopa ante Deportes Iquique, por penales en San Carlos de Apoquindo. Con los celestes logró los dos títulos históricos que poseen en sus vitrinas.

¿Cómo fue el paso del Toto en Rancagua?

Berizzo llegó a la institución a finales del 2011. En dos años y medio al mando, llevó a la institución a los logros más importantes en su historia: su primer título, el Apertura 2013, y la Supercopa 2014. En cuanto a números, su desempeño en 122 encuentros fue del 59.56 por ciento.

