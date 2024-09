Claudio Bravo se retiró del fútbol hace algunos días y las muestras de cariño recibidas son enormes, a la altura de la exitosa carrera que lo llevó a ser el arquero más exitoso en la historia del fútbol chileno.

Quien quiso mostrar el paso de Bravo por la Roja fue el fotógrafo oficial de la ANFP, Carlos Parra, quien subió a su Instagram una serie de fotos inéditas del Capitán América.

Es un repaso a sus grandes momentos vividos. En el camarín junto a la Presidente Michelle Bachelet, saludando a Diego Maradona en la Copa Confederaciones, mirando con atención a la gente desde arriba del bus y con las Copa América que ganó. Son 10 imágenes.

Momento que aprovechó Tiane Endler para señalar la admiración que tiene por Bravo. “El más grande”, fue el mensaje que le dejó a pesar de no ser tan asidua a las redes sociales.

Eso llevó a que la gente le pidiera a Tiane que regresara a la selección chilena, pues hace casi un año decidió retirarse luego de los Juegos Panamericanos.

La buena relación entre Bravo y Tiane Endler

Claduio Bravo y Tiane Endler se admiran mutuamente. De hecho hace poco, Bravo también manifestó que le pidió su regreso a la selección chilena.

“Le escribí que no puede estar fuera de la Selección. Por todo lo que hizo en Europa, no podemos permitir que no esté. Aunque no juegue, aporta. No podemos darnos el lujo de tenerla afuera, debe estar jugando y después tener un cargo administrativo”, indicó Claudio Bravo en Radio ADN.

“No hay más referencias de su magnitud. Estuvo sentada en los premios FIFA con los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué la tenemos afuera? ¿Por qué no está acá?”, añadió Bravo sobre Endler.