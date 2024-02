El paro preocupa en el fútbol chileno. Estamos en días decisivos para saber si, finalmente, el Consejo de Presidentes aprobará la medida de los seis extranjeros o si prevalecerá la mirada del Sifup, que pretende defender los intereses del fútbol nacional.

Ante esa perspectiva, bien vale saber la opinión de los que saben del medio futbolístico. Uno que sin dudas es una palabra con autoridad es Marcelo Barticciotto, quien en el programa Al Aire Libre en Cooperativa, dio su parecer de la situación.

El ex futbolista de Colo Colo hizo una columna de opinión, en la que se mostró esperanzado en que no se llegue a la medida de presión. Barti pretende que prime la cordura y que no haya paro en el fútbol nacional.

Sin embargo, el ex crack albo también sabe que muchas veces las cosas no son tan fáciles como parecen y que muchos de los que están al mando de los clubes velan por sus propios intereses.

Las palabras de un crack

Marcelo Barticciotto espera que el fútbol se pueda jugar sin problemas. “Yo suelo creer que no va a haber paro. No porque sea divino o porque tenga una bola de cristal. Quizás sea más un deseo que una realidad”, analizó, asegurando, sin embargo que “ya nada me sorprende de lo que pasa en el Consejo de Presidentes. Los intereses personales sobrepasan casi siempre el bien del fútbol”.

Además, señaló que no es solamente el tema de los extranjeros el que está en cuestión. “Hay temas más importantes que el tema de los extranjeros. Entre ellos, contrato de futbolistas que duran ocho meses, en lugar de un año”, aseguró.

“Más allá de que yo pienso que la huelga no se va a hacer, porque va a prevalecer el sentido común. Muchas veces los presidentes de los clubes, sin embargo, no votan con este sentido, sino que velan por sus intereses y les importa poco el desarrollo de la actividad”, siguió criticando el ex crack colocolino.

“Queremos que empiece el campeonato, pero ante todo queremos dignidad y profesionalismo para nuestro querido fútbol. Este fútbol vapuleado, criticado, pero querido y nuestro”, analizó, rematando con una poética frase.

“El fútbol está enfermo desde hace rato. Y los únicos que lo pueden curar son la ANFP y los presidentes de los clubes. Ellos piensan que tiene una leve gripe y que con un par de pastillitas se sana. Pero la enfermedad que tiene es mucho más grave. No vaya a ser cosa que cuando queramos hacer algo, ya sea demasiado tarde”, cerró.

¿Qué viene ahora para el fútbol chileno?

Tras adoptarse la decisión de parte de los jugadores, será decisión de la ANFP, a través de su mandamás Pablo Milad, para un Consejo Extraordinario de Presidentes, para buscar revertir la aprobación de seis cupos extranjeros y seis en cancha, para el Campeonato Nacional 2024.

