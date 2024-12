Llega el 24 de diciembre y con ello se acerca tanto la Navidad como la llegada del Viejito Pascuero. El también conocido como Santa Claus o Papá Noel ya comenzó con su viaje a lo largo del planeta y en Chile lo esperan con los brazos abiertos en esta Noche Buena.

Pero más allá de que sea una jornada especial para los niños, los adultos tampoco se quedan atrás. Especialmente aquellos que forman parte de la familia del fútbol chileno, quienes en conversación con RedGol revelaron sus pedidos para la temporada 2025.

Jorge Aravena no tuvo dudas y apuntó a que ojalá el Viejito Pascuero traiga en su saco a nuevos cracks para nuestro balompié. “Que traiga su trineo pero lleno de buenos jugadores chilenos. Sería un regalo enorme para todos los chileno. Somos un país futbolero y sería justo que nos trajera una buena cantidad de jugadores de nivel”.

El fútbol chileno pide al Viejito Pascuero dirigentes de calidad

A diferencia de otros años, la manera en que ha terminado la temporada tiene molesta a la familia del fútbol chileno. Especialmente con los dirigentes, quienes fueron los principales apuntados por quienes le entregaron la carta al Viejito Pascuerdo.

César Vaccia no se guardó nada y pidió “un poco de paz, de conciliación, de equilibrio entre los dirigentes, el Sifup, los jugadores. Que los dirigentes realmente, al tomar decisiones, sean más reflexivos, que piensen más no en sus intereses personales sino en todo lo que significa el fútbol nacional“.

“Que sean más reflexivos y evitaran este tipo de decisiones como el lío con la Segunda División Sub 23, los extranjeros, esas cosas que no le hacen bien al fútbol chileno y que, por no tener una buena asesoría, terminamos en un lío y no vamos a lo fundamental que es el desarrollo del fútbol. Ahora están tratando de hacer las inferiores sólo regional y pagan la mitad los clubes, cosas que van en retroceso. Que el Pascuero traiga mesura, de prudencia, de habilidades sociales para los dirigentes para que entiendan que el fútbol no es de ellos, es de todo el país”, añadió.

A sus declaraciones se sumó Víctor Rivero, quien fue categórico. “Seriedad. Ya está tan chacota, para qué estamos con cosas. Cada uno ve sus intereses y tenemos que pensar en que esto se ponga serio“.

En esa misma línea, remarcó que es necesario que los dirigentes del fútbol chileno tengan “organización, porque no sabemos dónde se juega la copa, que andamos para allá y para acá“.

Alejandro Hisis fue otro que reveló su pedido para el balompié nacional. “Lo primero es que podamos tener la tranquilidad de no caer en cosas extrafutbolísticas, que lo más importante es lo deportivo. Que tengamos claras las reglas desde el comienzo y los equipos dedicarse a lo que tenemos que hacer que es jugar bien al fútbol, de hacer buenas presentaciones para cautivar al público y los dirigentes hagan las cosas bien“.

“Estamos en un momento crítico en todo aspecto en cuanto a selección, a nivel de valoración de nuestro campeonato, así que este año que el Viejito Pascuero traiga ojalá una mejor valoración a puestos en FIFA, en Sudamérica. Y que los jugadores hagan buenos espectáculos para que regrese el público“, complementó.

A sus palabras se sumó Gustavo de Luca, quien quiere “pido que los clubes se pongan las pilas porque lo bueno que descubrí allá es que nunca hay deudas o todas se arreglan. En Argentina se sigue debiendo, allá pagan a los que se van y para contratar tienen todo al día”.

De hecho, aseguró que con esto se puede dar ese esperado salto a nivel internacional. “Que los dirigentes pongan un poco más para tener buenos equipos y así el fútbol chileno pueda volver a pelear la Copa Libertadores“.

Finalmente está Coke Hevia, el que disparó con todo. “Que de una vez por todas se separe la Federación de la ANFP y que alguien investigue a fondo. Que se vayan los patos malos del fútbol chileno. Ya secuestraron el fútbol, pero Santita todo lo puede”.

¿Cuándo comienza el fútbol chileno en 2025?

El fútbol chileno comenzará su temporada 2025 en enero próximo. A la espera de la confirmación de la Supercopa, serán las fases previas de Copa Chile las que darán el vamos al año entre el 25 y 26 de dicho mes. El Campeonato Nacional arrancará el fin de semana del 15 y 16 de febrero.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena espera confirmar un amistoso en febrero, pero por ahora sólo tiene planes para volver a las canchas en marzo. Será el día 20 cuando la Roja visite a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.