Mientras vive su propia teleserie administrativa, U. de Chile alista su plantel para el año 2025, donde retornarán a Copa Libertadores y quieren sacudirse en el plano local del título que perdieron sobre el final a manos de Colo Colo.

Y para los creyentes en astrología, el tarot también se puso en modo futbolero. Fue así que el reconocido tarotista “Sultán de México”, vaticinó lo que viene para los azules el próximo año.

En ese sentido, puso énfasis en los logros y también en figuras como Charles Aránguiz. Sobre este último, avisó que “va a ser un año de mucha pelea, de mucha batalla y luchar hasta el final con el equipo. Eso es lo que me muestra el ‘caballo de espadas’ que va a ser de muchas emociones y va a jugar con mucho corazón”.

¿Se vienen más problemas en la U?

Sultán de México siguió con su desglose azul y fue claro al comentar que no se vislumbran tantos éxitos como el de su archirrival. Esto, de la mano de la nueva administración del club.

U. de Chile tras perder el título 2024 /Photosport

“No va a ser tan bueno como el de Colo Colo por lo que muestra el tarot, porque me muestra el 7 de basto y el 7 de basto también es como una carta que me dice que hay mucha desconfianza, hay procesos que no están claros y eso me podrían pasar la cuenta”, dijo.

En ese sentido, el tarotista llamó a poner atención en “lo que esté pasando en el plantel, porque se puede ir gente y los que lleguen a lo mejor ahí complica la situación”.

Todo esto se da un contexto en que el equipo podría perder el nombre y el escudo, debido la sanción impuesta por el CMF a Sartor, una de las empresas contorlados del equipo.