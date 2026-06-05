Llega a Chile Red Bull Small Bikes, carrera única de mini motos y bicicletas

Los participantes deberán enfrentar un circuito lleno de obstáculos, desafiando las leyes del equilibrio en motocicletas y bicicletas.

Un fin de semana cargado de diversión y adrenalina se vivirá en la Región Metropolitana con el debut en Chile de “Red Bull Small Bikes” este 6 de junio.

Los competidores ya están listos para dar el 100% y el público, para vivir un día inolvidable. Esto es todo lo que tienes que saber para disfrutar este evento.

¿Cómo se compite en Red Bull Small Bikes?

Los participantes deberán enfrentar un circuito lleno de obstáculos, desafiando las leyes del equilibrio en mini motocicletas y mini bicicletas.

Entretenida competencia de bicis y motocicletas en Chile

Categorías de competición: Hay dos: motorizada (motos) y bicicletas.

Moto: Pura adrenalina

Pro (Moto chetada 110cc): Para los que buscan el máximo poder en formato compacto.

Para los que buscan el máximo poder en formato compacto. Open (Scooter y moto hasta 125cc): Agilidad, velocidad y destreza sin filtros.

Las motos se enfrentarán en explosivas series de 5 participantes a 10 vueltas. Aquí no hay espacio para el segundo lugar: solo el ganador de cada serie avanza de ronda. La carnicería deportiva continuará hasta que queden los 4 mejores pilotos, quienes se verán las caras en una final de infarto para definir el podio.

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Tubi Bikes: Velocidad y diversión. Las bicicletas aro 16 tendrán su propia batalla. En llaves de 4 participantes por ronda, el primero en cruzar la meta avanza y los demás se van a casa. El drama y las risas están asegurados hasta llegar a los 4 finalistas que lo darán todo por los tres primeros lugares.

¿Dónde será?

La cita será en Alto Guayacán (Pie Andino 6890), una locación escogida para que los amantes de las dos ruedas demuestren su destreza en un formato tan diminuto como exigente.

¿Cuándo se realizará?

Este sábado 6 de junio entre las 10:00 a las 18:30 horas.

¿Quieres ir?

El acceso a Red Bull Small Bikes es gratuito. ¡Solo debes llevar las ganas de pasarla bien!

Más información en: https://www.redbull.com/cl-es/events/red-bull-small-bikes-2026