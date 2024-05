El ex jugador de Universidad de Chile reconoció que no sabía nada de la historia del gran referente en la historia de Colo Colo.

Este viernes se cumplieron 97 años del fallecimiento de uno de los personajes más importantes en la historia del fútbol chileno, David Arellano, uno de los fundadores del club más ganador del país, Colo Colo.

Arellano falleció el 3 de mayo de 1927 en la ciudad española de Valladolid, a causa de una peritonitis, enfermedad que se le produjo luego de recibir un golpe defendiendo la camiseta alba.

Para hablar del prócer del Cacique en ESPN llevaron a Álvaro Campos, integrante del área de patrimonio del Club Social y Deportivo Colo Colo, momento en el cual se produjo una extraña situación.

El lapsus de Rivarola

Durante la conversación tomó la palabra el ex jugador de Universidad de Chile Diego Rivarola, quien dijo desconocer todo lo que sucedió con Arellano, incluso su muerte, situación que fue un comentado lapsus.

“Yo desconozco la historia casi en su totalidad, es más, no sabía que se había muerto… o sea, no que se había muerto, que había tenido una tragedia, no sé no de qué se murió, la verdad, no sabía”, dijo el argentino.

La situación se empezó a viralizar en redes sociales, y los hinchas de Colo Colo no estaban muy contentos con el ex goleador de la U.

El momento del lapsus de Diego Rivarola

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.