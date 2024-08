La dura respuesta de Miguel Ponce a un dirigido en Unión Española: "Si no le gusta..."

Unión Española se recupera de la caída frente a Universidad de Chile y se enfoca en Everton, elenco al que enfrenta a las 20:00 horas de este sábado 31 de agosto. La previa, eso sí, estuvo marcada por una declaración de Miguel Ponce que dejó tensos los ánimos hispanos.

Resulta que después de la derrota contra U. de Chile (0-2), el central Valentín Vidal comentó ante los medios de comunicación que “los defensas estamos jugando mano a mano, estamos siendo duelistas, es complicado. Quedamos prácticamente en pelotas, no podemos hacer mucho”.

Esa apreciación no le gustó nada a Ponce, quien se lo dejó claro al jugador e hizo una ruda declaración en la conferencia de prensa de este viernes. “Ya lo hablamos con Vidal, si no quiere estar mano a mano, entonces no podría jugar en ningún equipo del mundo”, dijo.

“Lógicamente, el central está con el 9. Si a él no le gusta que lo choquen, como lo hizo Patricio Rubio o Gabriel Graciani, ¿qué estamos haciendo?”, añadió. Antes de perder contra la U, los hispanos empataron sin goles contra Ñublense.

A Miguel Ponce no le gustó la crítica de Valentín Vidal | Photosport

La molestia de Miguel Ponce por la declaración de un dirigido en Unión Española

Después, Miguel Ponce mencionó que “la cantidad de goles de la U la bajamos completamente; tuvieron siete aproximaciones, cinco de mediano peligro, y fueron dos goles de media distancia. El nivel de esfuerzo con la U no tiene relación con lo que venía pasando, se hizo un buen trabajo porque bajamos mucho la cantidad de peligro”.

Con los ánimos algo crispados, Unión Española se enfrenta a Everton en el Campeonato Nacional. Hispanos y ruleteros chocan a las 20:00 horas en el Sausalito por la fecha 23 del torneo chileno.

Para estar actualizado con las noticias del fútbol chileno, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.